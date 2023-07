Christian Braun : « Je finis toujours par être à la hauteur »

Avec les départs de Jeff Green et surtout de Bruce Brown, beaucoup d’observateurs s’inquiètent pour le banc des Nuggets. Les champions en titre vont avoir besoin que les jeunes comme Peyton Watson haussent clairement leur niveau de jeu la saison prochaine, la progression de Christian Braun étant sans doute la clé pour les Nuggets.

« Il y a toujours quelques personnes qui pensent que vous ne pouvez pas remplir ce rôle », répond Christian Braun, interrogé cette semaine par le Denver Post, sur ceux qui doutent de sa capacité à reprendre le rôle de Bruce Brown en sortie de banc. « Mais je finis toujours par être à la hauteur. Je veux relever ce défi. Je veux un rôle plus important et je pense que tout le monde veut un rôle plus important. »

Habitué à gagner à tous les niveaux, et auteur d’un back-to-back rarissime avec le titre NCAA puis NBA, Christian Braun assure être prêt pour devenir le 6e homme des Nuggets. L’équipe comptant beaucoup sur lui.

« Le fait que les Nuggets me fassent confiance et fassent confiance à nos jeunes pour prendre le relais et franchir une nouvelle étape, ça signifie beaucoup pour moi. Et évidemment, je vais leur prouver qu’ils ont raison ».

Pour cela, l’arrière de 22 ans explique travailler sur son jeu de façon générale, mais en particulier sur le catch-and-shoot ou les lancers-francs. Tout en bossant aussi son dribble pour être un meilleur créateur.

Histoire de pouvoir reprendre le rôle de Bruce Brown, qui avait tant aidé les Nuggets dans leur quête du titre.

« On apprend beaucoup d’un gars comme (Brown). C’est un joueur qui pense d’abord à la défense et qui a fini par beaucoup nous apporter en attaque. J’ai juste appris à jouer dur comme lui et à aimer (la région). Il (Brown) a vraiment assumé son rôle, il est arrivé dans une nouvelle ville et il est tombé amoureux de la ville. Et je pense que c’est la raison pour laquelle il a connu une telle réussite ».

À Christian Braun d’en faire autant désormais…

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 Total 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.