Bennedict Mathurin est libre de rejoindre les Pelicans

Le dernier obstacle est levé pour Bennedict Mathurin. D’après Spotrac, les Clippers ont finalement retiré leur « qualifying offer » de 8,8 millions de dollars pour l’arrière canadien.

Une décision qui fait de Bennedict Mathurin un « free agent » non protégé et lui permet donc de rejoindre directement les Pelicans, sans passer par une « offer sheet » ou un « sign-and-trade ».

Les deux camps s’étaient entendus mercredi sur un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans, avec une « player option » sur la deuxième saison. Mais Los Angeles conservait jusque-là les droits sur son joueur et pouvait théoriquement s’aligner sur une offre extérieure.

Le départ de Bennedict Mathurin ne faisait toutefois plus vraiment de doute. Les Clippers avaient d’ailleurs anticipé en faisant rempiler Bradley Beal et en récupérant Max Strus dans le transfert autour de Peyton Watson.

À 24 ans, Bennedict Mathurin va en tout cas pouvoir rejoindre une franchise qui le suivait depuis plus d’un an. Avec sa « player option », il pourra surtout revenir sur le marché dès l’été 2027 s’il parvient à faire grimper sa cote.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.3 1.0 2.1 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.