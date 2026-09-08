Pourquoi les Nuggets ont finalement renoncé à Peyton Watson

En janvier dernier, Peyton Watson semblait avoir changé de dimension à Denver. Profitant des blessures de plusieurs cadres, l’ailier avait tourné à 22 points de moyenne pendant un mois, au point de faire de sa prolongation l’un des dossiers prioritaires des Nuggets.

Sept mois plus tard, le joueur de 23 ans a pourtant pris la direction de Cleveland. Les Cavaliers lui ont offert 88 millions de dollars sur quatre ans, tandis que Denver a récupéré un premier tour de Draft 2031 non protégé ainsi qu’un deuxième tour 2032.

Une séparation qui trouve d’abord son origine dans la situation financière des Nuggets…

Christian Braun avait été choisi en priorité

Dès octobre 2025, Denver savait qu’il serait difficile de conserver à la fois Christian Braun et Peyton Watson. Avec quatre titulaires déjà sous contrat et l’augmentation de salaire à venir d’Aaron Gordon, prolonger les deux jeunes joueurs aurait poussé la masse salariale au-dessus du second « apron ».

Les Nuggets avaient donc fait leur choix en offrant 125 millions de dollars sur cinq ans à Christian Braun, avec l’aval de Nikola Jokic. Peyton Watson, encore considéré comme un joueur en développement, devait patienter jusqu’à la « free agency ». À l’époque, Denver hésitait à lui proposer plus de 10 à 12 millions de dollars par saison.

Son explosion au cours de l’hiver a changé la donne. Sa valeur a grimpé, mais une blessure à l’ischio-jambier est venue compliquer le dossier et surtout détériorer progressivement la relation entre les deux parties.

Peyton Watson s’était blessé en février avant de manquer 19 rencontres. Revenu après 45 jours d’absence, il a rechuté cinq matchs plus tard et n’a plus rejoué de la saison.

La blessure a provoqué une rupture de confiance

C’est surtout sa non-participation aux playoffs qui a créé des tensions. Selon le Denver Post, les Nuggets estimaient que Peyton Watson aurait pu revenir au cours du premier tour face à Minnesota. Au sein de la franchise, certains soupçonnaient son entourage d’avoir privilégié la prudence afin de ne pas mettre en danger son futur contrat.

Une lecture totalement différente de celle du camp Watson, qui estimait que l’ailier n’était tout simplement pas en état de reprendre la compétition.

Peyton Watson avait d’ailleurs expliqué qu’il pensait être revenu trop vite après sa première blessure. « J’ai l’impression qu’on a un peu précipité les choses et qu’on n’a pas adopté la bonne approche », avait-il confié.

Son agent Rich Paul avait également défendu cette prudence, rappelant la nécessité de protéger un joueur proche de la « free agency » lorsqu’il revient d’une blessure musculaire.

Cet épisode semble avoir profondément entamé la confiance entre les deux camps. Denver souhaitait toujours conserver Peyton Watson, mais uniquement à ses conditions : environ 18 millions de dollars par saison sur quatre ans, avec un salaire progressif et une « team option ». L’offre a immédiatement été refusée.

Le camp Watson réclamait initialement plus de 25 millions de dollars annuels et estimait notamment que l’ailier devait être mieux payé que Christian Braun. Denver n’a jamais amélioré sa proposition.

Cleveland a offert ce que Denver recherchait

À partir de là, un départ est devenu de plus en plus probable et les deux camps ont exploré le marché du « sign-and-trade ». Les Clippers, les Bucks, les Hawks et les Blazers ont notamment discuté avec Denver.

Plusieurs montages ont été évoqués, parfois à plusieurs équipes. Jaime Jaquez Jr. a ainsi été mentionné dans des discussions préliminaires impliquant Milwaukee, sans qu’une véritable offre ne se matérialise. Kris Dunn a également été cité dans les échanges avec les Clippers, mais les contraintes liées au deuxième « apron » rendaient l’opération particulièrement complexe.

Cleveland est finalement arrivé tardivement dans le dossier avec précisément ce que Denver recherchait : un premier tour de Draft non protégé.

Entre-temps, la relation s’était suffisamment détériorée pour que le départ devienne la solution privilégiée. Selon des sources issues des deux camps citées par le Denver Post, Peyton Watson n’aurait probablement même plus accepté l’offre de 88 millions de dollars si Denver la lui avait finalement proposée.

Il existait également une différence de projection sportive. Denver ne semblait pas prêt à garantir une place de titulaire à l’ailier, alors qu’il devrait débuter les rencontres à Cleveland, aux côtés de Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley et Jarrett Allen.

Pour les Nuggets, le calcul est différent. Plutôt que d’engager 88 millions de dollars sur Peyton Watson, ils ont préféré conserver Cam Johnson, prolonger Spencer Jones à moindre coût et récupérer un premier tour non protégé.

Un choix qui dépasse d’ailleurs le simple souci d’économie. Denver ne cache pas son intention d’utiliser ce premier tour 2031 comme monnaie d’échange dans une future transaction afin de renforcer l’effectif autour de Nikola Jokic.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.