Malgré la pression des Nuggets, Peyton Watson a joué la prudence

Comme le faisait comprendre son agent Rich Paul la semaine dernière, Peyton Watson aurait pu tenter de revenir sur les parquets avec les Nuggets courant avril. Mais l’ailier a préféré ne pas prendre de risque avec sa blessure aux ischio-jambiers.

D’autant qu’à Denver, la franchise poussait pour le revoir aider l’équipe le plus rapidement possible, alors que lui avait le sentiment que sa rééducation avançait parfois un peu trop vite.

« Deux ou trois semaines après le début de ma rééducation, j’avais la sensation qu’ils augmentaient un peu trop vite [ma charge de travail]. Même si je sais aussi que je suis jeune et que je guéris assez rapidement… », a raconté le principal intéressé dans le podcast de son ancien coéquipier Michael Porter Jr.

Son entourage ne voulait rien précipiter

Peyton Watson a surtout compris que son corps n’était peut-être pas encore prêt à encaisser davantage.

« Après deux ou trois semaines de rééducation, j’étais en train de jouer avec les entraîneurs sur le terrain quand j’ai ressenti une petite gêne. J’ai eu l’impression que c’était une petite rechute, mais je ne voulais pas vraiment l’admettre. »

Dans ce contexte, ses représentants ont estimé qu’il était préférable de ne rien précipiter. D’autant que Peyton Watson arrivait à un moment important de sa carrière, avec un futur contrat à négocier pendant l’été.

« Je me souviens avoir ressenti la pression de revenir vite pour enchaîner quelques matchs et ainsi me chauffer juste avant les playoffs », a ensuite précisé celui qui aura finalement décroché 88 millions de dollars sur quatre ans de la part des Cavaliers.

Un choix de prudence qui lui aura donc évité de prendre davantage de risques avec sa cuisse, tout en préservant sa valeur au moment d’aborder une intersaison décisive…

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.