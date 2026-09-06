Collin Sexton sous le charme de la Slovénie

Fraîchement recruté par les Lakers, pour 19 millions de dollars sur deux ans, avec une option sur sa deuxième année, Collin Sexton n’aura pas mis longtemps à se rapprocher de ses nouveaux coéquipiers. Au mois d’août, Luka Doncic a en effet invité presque tout l’effectif californien en Slovénie, afin de travailler la cohésion d’équipe en vue de la saison prochaine.

Une initiative particulièrement appréciée par celui qui devrait occuper un rôle majeur en sortie de banc à Los Angeles.

« Je dirais que c’était le genre de voyage axé sur la cohésion d’équipe », a-t-il indiqué auprès d’ESPN. « C’était l’occasion pour nous de créer des automatismes et de nous entraîner. Pas uniquement aux États-Unis, mais ailleurs. Et puis, il y a la culture. Le fait que Luka [Doncic] prenne une telle initiative montre que c’est un vrai leader. C’est le rôle qu’il veut endosser cette saison, être celui qui nous guide. »

À la découverte de… l’aviron

Comme Kevon Looney, Collin Sexton a donc été marqué par le leadership de Luka Doncic. Mais il a également profité de ce séjour pour découvrir un pays qu’il ne s’imaginait pas forcément visiter un jour.

« C’était incroyable et cool », a savouré le joueur passé par Charlotte et Chicago la saison dernière. « C’est typiquement le genre d’expérience que j’aimerais revivre. C’est un lieu que l’on ne s’attend pas forcément à visiter un jour, mais c’était magique. L’un de mes moments préférés, c’était de partir en balade à vélo et de découvrir les choses de près, en toute intimité. »

À Bled, Collin Sexton a notamment pu s’essayer à l’aviron sur le célèbre lac. Une activité qu’il ne risque pas d’oublier de sitôt.

« Ce n’était clairement pas facile », a-t-il reconnu. « Quand on voit ça à la télé, tout le monde semble parfaitement synchronisé, mais je crois que je me suis retrouvé plusieurs fois à galérer. On a passé un super moment et c’était le genre d’événement où on s’amuse juste. Rien ne paraissait forcé, tout s’est fait naturellement et nos journées étaient chargées, avec pas mal d’activités différentes. »

Au-delà des entraînements, le séjour aura donc surtout permis aux nouveaux Lakers d’apprendre à se connaître dans un cadre beaucoup moins formel. Exactement ce que Luka Doncic recherchait en organisant cette escapade chez lui.

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 31:46 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 32:58 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35:15 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 28:44 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTA 48 23:51 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTA 78 26:36 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTA 63 27:54 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4 2025-26 CHI 26 26:00 48.2 41.0 82.2 0.9 2.0 2.9 2.5 2.7 1.5 2.0 0.1 17.5 2025-26 CHA 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 1.8 0.9 2.1 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.