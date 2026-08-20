Ajay Mitchell devient à son tour GM à l’université

Après Stephen Curry, Trae Young, Damian Lillard ou Patty Mills parmi les joueurs en activité, mais également John Wall, Monta Ellis, Shaquille O’Neal ou Kendrick Perkins parmi les joueurs retraités, c’est désormais au tour d’Ajay Mitchell d’intégrer la liste des joueurs devenus dirigeants à l’université.

Plus exactement, le Belge occupera la fonction de GM de la fac’ de UC Santa Barbara, où il avait passé trois ans (2021-24) avant de se diriger vers la NBA avec son statut de 38e choix de la Draft 2024.

« UC Santa Barbara a changé ma vie de bien des manières », a-t-il réagi via un communiqué. « L’université, le programme de basket et la communauté de Santa Barbara ont cru en moi et m’ont aidé à devenir le joueur et l’homme que je suis aujourd’hui. Je suis intimement convaincu qu’il n’y a pas de limite à ce que ce programme peut réaliser. Remplir ce rôle est une opportunité de rendre la pareille à un endroit qui m’a tant apporté, en plus de soutenir le coach Pasternack et l’équipe du mieux possible. Je suis déterminé à aider ce programme à franchir un cap et à continuer de construire quelque chose de spécial ici. »

Encouragé par Sam Presti et Mark Daigneault

En parallèle de sa carrière de joueur du Thunder, qui le soutient pleinement dans cette nouvelle aventure, Ajay Mitchell jouera donc un double rôle de conseiller et partenaire stratégique de luxe pour les Gauchos. Ces derniers espèrent que son arrivée va aider le programme à gagner en visibilité et à grandir davantage.

« Ajay incarne tout ce que représente ce programme », s’est permis de déclarer Joe Pasternack, le coach de l’université. « Il fait preuve d’une détermination incroyable, il s’est construit tout seul et c’était un étudiant sérieux […] Il est la preuve vivante que l’on peut devenir une star NBA en arrivant de UC Santa Barbara. Plus encore : il aime cette communauté, cette université et ce programme, auquel il tient énormément. »

Sur les quinze dernières années, UC Santa Barbara n’a participé à la « March Madness » qu’à deux reprises et, les deux fois (2021, 2023), c’était avec Ajay Mitchell dans son effectif. Affichant plus de 16 points, 4 passes, 3 rebonds et 1 interception de moyenne sur ses trois saisons universitaires.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25:51 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.