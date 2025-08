Damian Lillard revient à Weber State comme dirigeant

Décidément, cet été est placé sous le signe du retour aux sources pour Damian Lillard. Après être revenu chez les Blazers, dans la foulée de son départ des Bucks, le voilà qui revient également à Weber State, son ancienne université. Non pas comme joueur bien sûr, mais comme general manager (GM).

« C'est quelque chose qui signifie beaucoup pour moi, voir le programme réussir compte énormément pour moi » a réagi celui qui a passé quatre années dans cette fac (2008-12), avant d'être drafté en 6e position par Portland. « J'ai la sensation de pouvoir faire beaucoup pour aider à la réussite du programme et aider les joueurs, même individuellement, à continuer de faire grandir leur carrière au-delà de l'université. C'est quelque chose qui me passionne. »

Plus précisément, Damian Lillard « va travailler en étroite collaboration avec le coaching-staff et la direction du département sportif [de la fac], afin d'apporter son regard, son mentorat et ses conseils, tout en s'appuyant sur son expérience aux niveaux universitaire et professionnel, dans le but de faire progresser le programme. »

La bonne nouvelle, c'est que le meneur de tout juste 35 ans aura du temps pour bien lancer ses activités de GM, compte tenu de sa convalescence de plusieurs mois liée à sa rupture du tendon d'Achille.

À noter que Damian Lillard (Weber State) n'est pas le premier basketteur en activité à avoir cette double casquette « joueur NBA – dirigeant NCAA », puisque Stephen Curry (Davidson), Trae Young (Oklahoma) et Patty Mills (Hawaï) en font autant.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.