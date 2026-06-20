Kendrick Perkins se lance à son tour dans les bureaux NCAA

Huit ans après sa retraite, Kendrick Perkins ouvre un nouveau chapitre de sa vie, puisque l’on apprend par ESPN qu’il se lance comme GM en NCAA, du côté de l’université de Jackson State. En parallèle, il participera au développement du programme de journalisme et de médias de l’établissement.

« Je me sens reconnaissant d’avoir l’opportunité d’influencer positivement la vie des jeunes et de rendre à ma communauté tout ce qu’elle m’a donné », a-t-il réagi sobrement.

Personnalité clivante chez ESPN depuis plusieurs années, et adepte des déclarations polémiques, Kendrick Perkins continuera de travailler comme analyste pour la chaîne américaine. Sa nouvelle mission n’aura cependant rien de simple, quand on sait que les Tigers n’ont plus participé au tournoi NCAA depuis 2007 et que le dernier « NBAer » à être sorti de Jackson State se nomme Trey Johnson (l’actuel coach de l’université).

Il y a deux ans, on se rappelle qu’un autre gros nom du giron ESPN s’était lancé comme GM en NCAA : Adrian Wojnarowski, parti à St. Bonaventure. À la différence qu’il n’était pas resté en poste chez le média américain.

Puis l’année dernière, c’est Shaquille O’Neal qui s’était dirigé à son tour vers les bureaux, en devenant GM à l’université de Sacramento State.