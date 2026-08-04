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À l’ASVEL, Patty Mills ne compte pas lâcher Tony Parker

Publié le 4/08/2026 à 7:50 Twitter Facebook

FIBA – Contrairement à Sylvain Francisco ou Armoni Brooks, Patty Mills ne devrait pas faire faux bond à Tony Parker malgré les difficultés du club.

Il semblerait que le poids des années – et de l’argent – n’affecte pas les liens des membres de la Spurs Family, puisque selon nos confrères de BeBasket, Patty Mills envisage toujours de jouer pour l’ASVEL la saison prochaine. Et, ce, malgré les gros soucis économiques du club de Tony Parker, dont le nouveau projet a finalement été budgeté à 24 millions de dollars au lieu de 59, faute d’investisseur.

L’une des rares bonnes nouvelles du moment à Villeurbanne, sachant que Sylvain Francisco et Armoni Brooks ont déjà tourné le dos à l’équipe rhodanienne, que Nick Weiler-Babb pourrait en faire de même, et que les pistes menant à Daniel Theis ou Tamir Blatt n’ont finalement rien donné non plus.

On imagine que si Patty Mills, 38 ans dans quelques jours, compte toujours porter les couleurs de l’ASVEL, c’est parce qu’il entretient une relation particulière avec Tony Parker, son ancien coéquipier à San Antonio et potentiel futur coach en France.

L’Australien ne suffira sans doute pas à faire oublier les différents dossiers ayant échoué dernièrement, mais il reste un meneur de qualité, qui tournait à plus de 18 points de moyenne dans les Canaries cette année. Et dans le contexte FIBA, il a souvent su faire le travail.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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