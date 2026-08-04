À l’ASVEL, Patty Mills ne compte pas lâcher Tony Parker

Il semblerait que le poids des années – et de l’argent – n’affecte pas les liens des membres de la Spurs Family, puisque selon nos confrères de BeBasket, Patty Mills envisage toujours de jouer pour l’ASVEL la saison prochaine. Et, ce, malgré les gros soucis économiques du club de Tony Parker, dont le nouveau projet a finalement été budgeté à 24 millions de dollars au lieu de 59, faute d’investisseur.

L’une des rares bonnes nouvelles du moment à Villeurbanne, sachant que Sylvain Francisco et Armoni Brooks ont déjà tourné le dos à l’équipe rhodanienne, que Nick Weiler-Babb pourrait en faire de même, et que les pistes menant à Daniel Theis ou Tamir Blatt n’ont finalement rien donné non plus.

On imagine que si Patty Mills, 38 ans dans quelques jours, compte toujours porter les couleurs de l’ASVEL, c’est parce qu’il entretient une relation particulière avec Tony Parker, son ancien coéquipier à San Antonio et potentiel futur coach en France.

L’Australien ne suffira sans doute pas à faire oublier les différents dossiers ayant échoué dernièrement, mais il reste un meneur de qualité, qui tournait à plus de 18 points de moyenne dans les Canaries cette année. Et dans le contexte FIBA, il a souvent su faire le travail.

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