Sylvain Francisco part déjà alors que le projet XXL de l’Asvel se dégonfle

Il y a encore quelques jours, l’Asvel assurait vouloir conserver Sylvain Francisco, malgré les ambitions NBA affichées par le meneur français. Mais la situation a brutalement changé puisque, selon Eurohoops, l’international tricolore va finalement rejoindre le Panathinaïkos !

Le club grec aurait accepté de verser les 450 000 euros correspondant à sa clause de sortie. Sylvain Francisco quitterait ainsi Villeurbanne sans avoir disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs, quelques semaines seulement après son arrivée dans le club de Tony Parker.

Ce spectaculaire revirement symbolise les difficultés financières rencontrées par l’Asvel. Il y a deux semaines, L’Équipe révélait que le club avait initialement présenté un budget de 59 millions d’euros pour la saison 2026/27. Une enveloppe record à l’échelle du championnat de France.

Mais plus de la moitié de cette somme devait provenir d’un investisseur asiatique, qui n’aurait pas fourni suffisamment de garanties à la DNCCG, l’organisme chargé de contrôler les finances des clubs professionnels. L’Asvel a donc dû présenter un nouveau projet autour de 24 millions d’euros.

Un recrutement construit pour un autre budget

Cette enveloppe reste supérieure aux 18,7 millions d’euros de la saison passée, mais elle est très loin des ambitions initiales. Surtout, le recrutement avait déjà été négocié en fonction du budget de 59 millions d’euros…

Les signatures de Sylvain Francisco, Nick Weiler-Babb ou Armoni Brooks avaient ainsi été conclues dans le cadre d’un projet beaucoup plus ambitieux. Le contrat de Sylvain Francisco représentait ainsi environ 15 millions d’euros sur trois saisons, tandis que celui d’Armoni Brooks devait dépasser les deux millions d’euros annuels.

Des engagements devenus évidemment difficiles à assumer avec une enveloppe réduite de plus de moitié. Le transfert de Sylvain Francisco permet donc à l’Asvel de récupérer le montant de sa clause de sortie, mais aussi de se libérer de l’un des contrats les plus importants de son effectif.

Et son départ pourrait bien ne pas être le dernier. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid surveillerait notamment la situation d’Armoni Brooks. Daniel Theis, lui aussi annoncé du côté de Villeurbanne, serait pour sa part dans le viseur de l’Hapoël Tel-Aviv, également intéressé par Maxi Kleber.

À quelques semaines de la reprise, Tony Parker va donc devoir reconstruire une partie de son effectif. Et revoir en profondeur les ambitions d’un projet qui, au début de l’été, devait permettre à l’Asvel de changer de dimension.