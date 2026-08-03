Armoni Brooks va lui aussi quitter l’Asvel

L’énorme projet de l’Asvel se dégonfle petit à petit cet été, depuis que le budget du club présidé et coaché par Tony Parker est passé de 59 à 24 millions d’euros. Sauf que le recrutement, lui aussi XXL, a été effectué avec le premier budget en tête, donc en proposant des salaires conséquents aux recrues.

Comme les liquidités vont désormais manquer, l’Asvel ne peut plus se permettre d’avoir des joueurs payés plusieurs millions d’euros par saison. Sylvain Francisco a déjà fait ses valises vers le Panathinaïkos et Armoni Brooks, qui devait toucher deux millions par an, devrait rapidement suivre, indique Eurohoops.

L’ancien joueur de Houston en NBA est en discussion avec plusieurs équipes d’Euroleague. On le sait ciblé par le Real Madrid, tandis que le Partizan, un temps intéressé, ne l’est plus d’après nos confrères.

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