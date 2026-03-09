Patty Mills va bien découvrir l’Europe

Changement d’horizon pour Patty Mills : après avoir passé 16 ans en NBA, le voilà qui accepte de s’engager en Europe, du côté de l’Espagne, où un contrat avec La Laguna Tenerife l’attend. « FIBA Patty » est ainsi de retour, après avoir été proposé à des équipes d’Euroligue !
Le club espagnol, basé dans les Canaries et engagé en Champions League, est actuellement 8e de son championnat, en première division. Dans l’effectif, on y retrouve également un certain Marcelinho Huertas.
À 37 ans, Patty Mills fait donc le choix de tourner – sans doute définitivement – la page de la NBA, où il est arrivé en 2009, en temps que 55e choix de la Draft. Et où il a surtout remporté un titre en 2014, au sein du formidable collectif des Spurs, avec en prime un « Sportsmanship Award » pour récompenser sa sportivité.
Outre son passage remarqué à San Antonio, long de dix ans, l’Australien a aussi joué à Portland, Brooklyn, Atlanta, Miami, Utah et Los Angeles, sa dernière saison ayant justement eu lieu sous les couleurs des Clippers. Pour un rôle famélique, qui a finalement eu raison de sa belle aventure aux États-Unis.
Les meilleures années de Patty Mills, devenu GM de l’équipe universitaire d’Hawaï, remontent évidemment à sa période Spurs. En carrière, il affiche 8.7 points, 2.2 passes et 1.6 rebond de moyenne (à 39% de réussite à 3-points).
|Patty Mills
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|POR
|10
|4
|41.7
|50.0
|57.1
|0.1
|0.1
|0.2
|0.5
|0.6
|0.0
|0.4
|0.0
|2.6
|2010-11
|POR
|64
|12
|41.2
|35.3
|76.6
|0.3
|0.5
|0.8
|1.7
|1.0
|0.4
|1.0
|0.0
|5.5
|2011-12
|SAN
|16
|16
|48.5
|42.9
|100.0
|0.2
|1.5
|1.8
|2.4
|0.9
|0.6
|1.6
|0.1
|10.3
|2012-13
|SAN
|58
|11
|46.9
|40.0
|84.2
|0.2
|0.7
|0.9
|1.1
|0.9
|0.4
|0.7
|0.1
|5.1
|2013-14
|SAN
|81
|19
|46.4
|42.5
|89.0
|0.4
|1.7
|2.1
|1.8
|1.4
|0.8
|0.8
|0.1
|10.2
|2014-15
|SAN
|51
|16
|38.1
|34.1
|82.5
|0.4
|1.1
|1.5
|1.7
|1.1
|0.5
|0.7
|0.0
|6.9
|2015-16
|SAN
|81
|21
|42.5
|38.4
|81.0
|0.3
|1.6
|2.0
|2.8
|1.3
|0.7
|0.9
|0.1
|8.5
|2016-17
|SAN
|80
|22
|44.0
|41.4
|82.5
|0.3
|1.5
|1.8
|3.5
|1.4
|0.8
|1.3
|0.0
|9.5
|2017-18
|SAN
|82
|26
|41.1
|37.2
|89.0
|0.3
|1.6
|1.9
|2.8
|1.6
|0.7
|1.3
|0.1
|10.0
|2018-19
|SAN
|82
|23
|42.5
|39.4
|85.4
|0.3
|1.9
|2.2
|3.0
|1.6
|0.6
|1.1
|0.1
|9.9
|2019-20
|SAN
|66
|23
|43.1
|38.2
|86.6
|0.3
|1.3
|1.6
|1.8
|1.6
|0.8
|0.8
|0.1
|11.6
|2020-21
|SAN
|68
|25
|41.2
|37.5
|91.0
|0.3
|1.4
|1.7
|2.4
|1.2
|0.6
|1.0
|0.0
|10.8
|2021-22
|BRK
|81
|29
|40.8
|40.0
|81.4
|0.2
|1.7
|1.9
|2.3
|1.4
|0.6
|0.9
|0.2
|11.4
|2022-23
|BRK
|40
|14
|41.1
|36.6
|83.3
|0.2
|0.9
|1.1
|1.4
|0.8
|0.4
|0.8
|0.1
|6.2
|2023-24 *
|All Teams
|32
|13
|35.1
|27.6
|100.0
|0.3
|0.8
|1.1
|1.1
|1.0
|0.6
|0.5
|0.0
|4.0
|2023-24 *
|ATL
|19
|11
|37.3
|38.2
|0.0
|0.3
|0.8
|1.1
|0.7
|0.9
|0.5
|0.4
|0.1
|2.7
|2023-24 *
|MIA
|13
|16
|33.8
|20.8
|100.0
|0.3
|0.8
|1.2
|1.5
|1.2
|0.8
|0.6
|0.0
|5.8
|2024-25 *
|All Teams
|29
|11
|37.5
|34.7
|92.9
|0.1
|0.6
|0.8
|0.9
|0.8
|0.4
|0.6
|0.1
|3.8
|2024-25 *
|UTH
|17
|15
|34.2
|29.8
|100.0
|0.2
|1.1
|1.2
|1.2
|0.7
|0.7
|0.9
|0.2
|4.4
|2024-25 *
|LAC
|12
|5
|50.0
|50.0
|88.9
|0.1
|0.0
|0.1
|0.4
|1.0
|0.1
|0.1
|0.0
|3.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.