Patty Mills va bien découvrir l’Europe

Changement d’horizon pour Patty Mills : après avoir passé 16 ans en NBA, le voilà qui accepte de s’engager en Europe, du côté de l’Espagne, où un contrat avec La Laguna Tenerife l’attend. « FIBA Patty » est ainsi de retour, après avoir été proposé à des équipes d’Euroligue !

Le club espagnol, basé dans les Canaries et engagé en Champions League, est actuellement 8e de son championnat, en première division. Dans l’effectif, on y retrouve également un certain Marcelinho Huertas.

À 37 ans, Patty Mills fait donc le choix de tourner – sans doute définitivement – la page de la NBA, où il est arrivé en 2009, en temps que 55e choix de la Draft. Et où il a surtout remporté un titre en 2014, au sein du formidable collectif des Spurs, avec en prime un « Sportsmanship Award » pour récompenser sa sportivité.

Outre son passage remarqué à San Antonio, long de dix ans, l’Australien a aussi joué à Portland, Brooklyn, Atlanta, Miami, Utah et Los Angeles, sa dernière saison ayant justement eu lieu sous les couleurs des Clippers. Pour un rôle famélique, qui a finalement eu raison de sa belle aventure aux États-Unis.

Les meilleures années de Patty Mills, devenu GM de l’équipe universitaire d’Hawaï, remontent évidemment à sa période Spurs. En carrière, il affiche 8.7 points, 2.2 passes et 1.6 rebond de moyenne (à 39% de réussite à 3-points).

Patty Mills Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 POR 10 4 41.7 50.0 57.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 2.6 2010-11 POR 64 12 41.2 35.3 76.6 0.3 0.5 0.8 1.7 1.0 0.4 1.0 0.0 5.5 2011-12 SAN 16 16 48.5 42.9 100.0 0.2 1.5 1.8 2.4 0.9 0.6 1.6 0.1 10.3 2012-13 SAN 58 11 46.9 40.0 84.2 0.2 0.7 0.9 1.1 0.9 0.4 0.7 0.1 5.1 2013-14 SAN 81 19 46.4 42.5 89.0 0.4 1.7 2.1 1.8 1.4 0.8 0.8 0.1 10.2 2014-15 SAN 51 16 38.1 34.1 82.5 0.4 1.1 1.5 1.7 1.1 0.5 0.7 0.0 6.9 2015-16 SAN 81 21 42.5 38.4 81.0 0.3 1.6 2.0 2.8 1.3 0.7 0.9 0.1 8.5 2016-17 SAN 80 22 44.0 41.4 82.5 0.3 1.5 1.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.0 9.5 2017-18 SAN 82 26 41.1 37.2 89.0 0.3 1.6 1.9 2.8 1.6 0.7 1.3 0.1 10.0 2018-19 SAN 82 23 42.5 39.4 85.4 0.3 1.9 2.2 3.0 1.6 0.6 1.1 0.1 9.9 2019-20 SAN 66 23 43.1 38.2 86.6 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.8 0.8 0.1 11.6 2020-21 SAN 68 25 41.2 37.5 91.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.2 0.6 1.0 0.0 10.8 2021-22 BRK 81 29 40.8 40.0 81.4 0.2 1.7 1.9 2.3 1.4 0.6 0.9 0.2 11.4 2022-23 BRK 40 14 41.1 36.6 83.3 0.2 0.9 1.1 1.4 0.8 0.4 0.8 0.1 6.2 2023-24 * All Teams 32 13 35.1 27.6 100.0 0.3 0.8 1.1 1.1 1.0 0.6 0.5 0.0 4.0 2023-24 * ATL 19 11 37.3 38.2 0.0 0.3 0.8 1.1 0.7 0.9 0.5 0.4 0.1 2.7 2023-24 * MIA 13 16 33.8 20.8 100.0 0.3 0.8 1.2 1.5 1.2 0.8 0.6 0.0 5.8 2024-25 * All Teams 29 11 37.5 34.7 92.9 0.1 0.6 0.8 0.9 0.8 0.4 0.6 0.1 3.8 2024-25 * UTH 17 15 34.2 29.8 100.0 0.2 1.1 1.2 1.2 0.7 0.7 0.9 0.2 4.4 2024-25 * LAC 12 5 50.0 50.0 88.9 0.1 0.0 0.1 0.4 1.0 0.1 0.1 0.0 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.