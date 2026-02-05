Patty Mills vers l’Euroleague ?

À l’approche de la date limite d’inscription en Euroleague, fixée au 25 février, le marché s’anime et quelques noms bien connus refont surface. Selon BasketNews, Patty Mills (37 ans) regarde ainsi très sérieusement du côté de la plus prestigieuse ligue européenne, après avoir été proposé à plusieurs clubs ces dernières semaines.

Icône du basket australien et vétéran NBA (16 saisons), le meneur shooteur cherche surtout à revenir sur un parquet. Actuellement GM de l’équipe universitaire d’Hawaï, Patty Mills n’a pas obtenu de strapontin dans la Grande Ligue cette saison mais son CV reste reste solide : 921 matchs NBA pour 8.7 points de moyenne en carrière, et surtout un tir extérieur fiable (38.5% à 3-points) avec une capacité à apporter du peps en sortie de banc.

D’autant qu’il a toujours réussi à élever son niveau sur la scène internationale, y gagnant le surnom de « FIBA Patty » au fil de ses cartons offensifs réalisés en tant que première option des Boomers.

Reste la question clé pour l’Euroleague, à savoir l’impact immédiat. Mais sur un format où chaque possession compte, Patty Mills peut offrir ce que beaucoup cherchent en février : du tir, de l’expérience et du sang-froid.

Patty Mills Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 POR 10 4 41.7 50.0 57.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 2.6 2010-11 POR 64 12 41.2 35.3 76.6 0.3 0.5 0.8 1.7 1.0 0.4 1.0 0.0 5.5 2011-12 SAN 16 16 48.5 42.9 100.0 0.2 1.5 1.8 2.4 0.9 0.6 1.6 0.1 10.3 2012-13 SAN 58 11 46.9 40.0 84.2 0.2 0.7 0.9 1.1 0.9 0.4 0.7 0.1 5.1 2013-14 SAN 81 19 46.4 42.5 89.0 0.4 1.7 2.1 1.8 1.4 0.8 0.8 0.1 10.2 2014-15 SAN 51 16 38.1 34.1 82.5 0.4 1.1 1.5 1.7 1.1 0.5 0.7 0.0 6.9 2015-16 SAN 81 21 42.5 38.4 81.0 0.3 1.6 2.0 2.8 1.3 0.7 0.9 0.1 8.5 2016-17 SAN 80 22 44.0 41.4 82.5 0.3 1.5 1.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.0 9.5 2017-18 SAN 82 26 41.1 37.2 89.0 0.3 1.6 1.9 2.8 1.6 0.7 1.3 0.1 10.0 2018-19 SAN 82 23 42.5 39.4 85.4 0.3 1.9 2.2 3.0 1.6 0.6 1.1 0.1 9.9 2019-20 SAN 66 23 43.1 38.2 86.6 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.8 0.8 0.1 11.6 2020-21 SAN 68 25 41.2 37.5 91.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.2 0.6 1.0 0.0 10.8 2021-22 BRK 81 29 40.8 40.0 81.4 0.2 1.7 1.9 2.3 1.4 0.6 0.9 0.2 11.4 2022-23 BRK 40 14 41.1 36.6 83.3 0.2 0.9 1.1 1.4 0.8 0.4 0.8 0.1 6.2 2023-24 * All Teams 32 13 35.1 27.6 100.0 0.3 0.8 1.1 1.1 1.0 0.6 0.5 0.0 4.0 2023-24 * ATL 19 11 37.3 38.2 0.0 0.3 0.8 1.1 0.7 0.9 0.5 0.4 0.1 2.7 2023-24 * MIA 13 16 33.8 20.8 100.0 0.3 0.8 1.2 1.5 1.2 0.8 0.6 0.0 5.8 2024-25 * All Teams 29 11 37.5 34.7 92.9 0.1 0.6 0.8 0.9 0.8 0.4 0.6 0.1 3.8 2024-25 * UTH 17 15 34.2 29.8 100.0 0.2 1.1 1.2 1.2 0.7 0.7 0.9 0.2 4.4 2024-25 * LAC 12 5 50.0 50.0 88.9 0.1 0.0 0.1 0.4 1.0 0.1 0.1 0.0 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.