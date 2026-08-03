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Les Mavericks prolongent Naji Marshall

Publié le 3/08/2026 à 6:55 Twitter Facebook

NBA – Pour 52 millions de dollars sur trois ans, Naji Marshall rempile à Dallas, où il s’est révélé à partir de 2024.

Naji Marshall

Les Mavericks continuent leurs petits ajustements estivaux, puisqu’ils ont annoncé avoir trouvé un accord sur plusieurs années avec Naji Marshall pour une prolongation. ESPN précise ensuite qu’il a re-signé pour 52.2 millions de dollars sur trois ans et, comme il était déjà sous contrat avec Dallas la saison prochaine, cela signifie qu’il y est maintenant lié jusqu’en 2030.

Une belle affaire pour les deux camps, quand on sait à quel point le joueur de 28 ans s’épanouit dans le Texas, pour s’y être révélé depuis 2024. Compilant près de 14 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception de moyenne sur les deux dernières années (à 51% au shoot, dont 28% à 3-points).

Baladé entre le cinq de départ et le banc des Mavs en fonction des blessures, mais sans vraiment perdre en efficacité pour autant, Naji Marshall fait donc le choix de la sécurité, six ans après ne pas avoir été drafté et alors qu’il accumulait les contrats précaires à ses débuts en NBA.

On imagine que l’ailier aura un rôle important sous Dusty May pour épauler Cooper Flagg, Zaccharie Risacher, PJ Washington et Tarik Biberovic ou encore Max Christie, Caleb Martin voire Klay Thompson sur les lignes extérieures texanes.

Naji Marshall Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 NO 32 21:53 39.2 34.9 70.7 0.5 4.2 4.6 2.8 1.8 0.8 1.2 0.3 7.7
2021-22 NO 55 13:22 40.5 20.0 79.6 0.7 1.9 2.6 1.1 1.3 0.6 0.8 0.1 5.7
2022-23 NO 77 23:16 43.3 30.3 78.9 0.6 3.0 3.6 2.5 1.5 0.7 1.3 0.2 9.1
2023-24 NO 66 19:03 46.3 38.7 79.1 0.8 2.8 3.6 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.1
2024-25 DAL 69 27:49 50.8 27.5 81.3 1.1 3.7 4.8 3.0 1.6 1.0 1.6 0.2 13.2
2025-26 DAL 74 29:31 51.0 29.1 76.0 0.9 3.8 4.7 3.3 1.9 1.1 1.6 0.1 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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