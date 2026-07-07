Tarik Biberovic va tenter sa chance à Dallas

En envoyant Santi Aldama à Dallas, les Grizzlies avaient également inclus les droits de Tarik Biberovic, élément-clé de Fenerbahçe dont le profil plaisait beaucoup en NBA ces dernières semaines.

Et les Mavericks faisaient partie des équipes particulièrement séduites par l’ailier turco-bosnien puisque, selon Eurohoops, un accord a été trouvé pour un contrat de plusieurs années. Certains évoquent une première saison garantie, assortie d’une deuxième année en option.

Marc Stein confirme en tout cas l’information, en précisant que la clause de départ vers la NBA de Tarik Biberovic expire ce mardi 7 juillet. S’il quitte bien la Turquie, à deux ans de la fin de son contrat, il faudra verser 2 millions de dollars à Fenerbahçe, les Mavs ne pouvant prendre en charge « que » 900 000 dollars de cette somme.

À 25 ans, Tarik Biberovic va donc quitter l’Europe pour la première fois de sa carrière, trois ans après avoir été drafté par Memphis avec le 56e choix. À Fenerbahçe, il a eu le temps de grandir et de s’imposer comme l’un des meilleurs extérieurs du continent, notamment grâce à sa qualité de shoot.

Un profil logique pour Dallas, qui continue de remodeler son effectif autour de Cooper Flagg, avec l’idée d’ajouter de l’adresse et de la taille sur les ailes. Même si son arrivée pourrait pousser Klay Thompson vers la sortie…