Shaquille O’Neal comprend le choix de LeBron James

Après Derek Fisher, c’est au tour d’un autre illustre nom des années 2000 d’assurer que LeBron James n’a rien d’un « ring chaser ». Il s’agit de Shaquille O’Neal, ancien coéquipier de Derek Fisher et du « King ».

À la fin de sa carrière, le « Shaq » s’était lui aussi mis en tête d’ajouter une cinquième bague à son palmarès. À l’été 2010, il avait ainsi rejoint les Celtics et leur « Big Three » Paul Pierce – Kevin Garnett – Ray Allen, avec un contrat au minimum. Ce qui n’est pas sans rappeler le choix de LeBron James, même si leur statut et leur niveau de jeu n’avaient rien à voir à ce moment de leur carrière.

Shaquille O’Neal est donc bien placé pour le comprendre : « Ça me fait rire de voir des gens qui n’ont aucune bague dire que c’est un ring chaser. Non, il continue juste sa quête », a-t-il expliqué devant Stephen A. Smith, l’un des principaux détracteurs de « LBJ ». « Il poursuit cette opportunité de continuer à être grand et d’enrichir son héritage. Il ne le sait pas encore, mais on sait tous que lorsque cette aventure est terminée, c’est terminé pour de bon. Tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois que tu prends ta retraite et que ton corps te dit stop, c’est fini. »

Accepter un rôle différent

Plutôt que de revenir à Cleveland ou à Miami, LeBron James a préféré rejoindre Philadelphie et son impressionnant quatuor : Joel Embiid – Jaylen Brown – Tyrese Maxey – VJ Edgecombe. Sportivement, il était difficile de trouver meilleur compromis pour un joueur de 41 ans, toujours bloqué à quatre titres de champion.

« Il a le sentiment d’avoir encore deux ou trois ans supplémentaires au plus haut niveau, donc pourquoi ne pas essayer d’aller chercher un autre titre ? », s’est demandé Shaquille O’Neal. « C’est ce que j’ai fait à Boston : après en avoir gagné trois d’affilée puis un autre à Miami, je me suis dit : “Et si j’allais jouer avec Paul [Pierce] et [Kevin Garnett] à la fin de ma carrière pour être le quatrième joueur [derrière le Big Three], capter des rebonds, poser des écrans et voir si je peux en gagner un de plus ?” Et c’est exactement ce qu’il est en train de faire. »

La comparaison a évidemment ses limites puisque, même à 41 ans, LeBron James devrait conserver un rôle bien plus important que celui occupé par Shaquille O’Neal à Boston. Mais la logique reste la même : accepter de ne plus être l’unique centre de gravité d’une équipe pour maximiser ses chances de décrocher une dernière bague.

Comme le disait récemment Allen Iverson, l’arrivée de LeBron James place cependant les Sixers face à une réalité : ils n’auront pas le droit à l’erreur puisque « c’est le titre ou le fiasco ». Shaquille O’Neal n’était pas parvenu à aller au bout avec l’armada de Boston. Qu’en sera-t-il de « LBJ » ? Réponse dans quelques mois.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.