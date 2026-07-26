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Pour Allen Iverson, les Sixers de LeBron James n’auront pas le droit à l’erreur

Publié le 26/07/2026 à 11:13 Twitter Facebook

NBA – Dernière superstar des Sixers à avoir emmené la franchise jusqu’aux NBA Finals, Allen Iverson estime que l’arrivée de LeBron James doit permettre à Philadelphie de viser le titre.

Allen Iverson« Je ne voulais pas être Michael ou Magic. Je voulais être Allen Iverson. » La phrase prononcée par LeBron James il y a onze ans prend une résonance particulière depuis l’annonce de son arrivée à Philadelphie.

En rejoignant les Sixers, LeBron James tentera désormais de marcher dans les pas de son ancienne idole. Allen Iverson reste en effet la dernière superstar à avoir conduit la franchise de Pennsylvanie jusqu’aux NBA Finals, en 2001. Vingt-cinq ans plus tard, le « King » aura pour objectif de faire encore mieux en ramenant à Philadelphie un titre attendu depuis 1983…

Aux yeux d’Allen Iverson, les Sixers n’ont désormais plus le droit de se cacher. Même si le chemin vers le titre reste semé d’embûches, toute autre issue qu’une longue campagne de playoffs serait difficilement acceptable.

« C’est clairement le titre ou le fiasco », a-t-il lancé. « Je veux dire, c’est la pièce manquante dont on avait besoin. Évidemment, si tu l’intègres dans n’importe quelle équipe, à mon avis, tu as clairement une chance. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut que plein de choses se passent bien pendant la saison. La santé, c’est essentiel. Mais en ce qui concerne le leadership, le talent, les batailles qu’il a menées, le fait qu’il connaisse tous les types de situations qui peuvent se présenter sur un terrain de basket… »

Plus de chances, mais aucune garantie

L’accumulation de superstars ne garantit toutefois rien. La santé représentera évidemment la principale inconnue, entre les problèmes de genoux de Joel Embiid et l’âge de LeBron James. Nick Nurse devra également trouver le bon équilibre entre plusieurs joueurs habitués à avoir d’importantes responsabilités offensives.

Le défi sera notamment de définir une hiérarchie claire entre LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey, sans brider les qualités de chacun. Sur le papier, le front-office a construit un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue. Sur le terrain, tout reste encore à mettre en place.

« L’arrivée de LeBron augmente tout simplement les chances de n’importe quelle équipe de remporter un titre et de connaître un immense succès. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le King », a conclu Allen Iverson.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.4 1.9 0.8 2.2 28.3
Joel Embiid 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.9 0.6 1.2 2.2 26.9
Paul George 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 1.7 1.7 0.4 2.3 17.3
Vj Edgecombe 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 1.8 1.4 0.5 2.9 16.0
Kelly Oubre Jr. 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 1.4 1.4 0.5 2.5 14.1
Quentin Grimes 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 1.8 0.9 0.4 2.1 13.4
Dominick Barlow 71 23:47 53.9 25.6 71.8 1.9 2.9 4.8 1.2 0.8 0.9 0.7 2.1 7.7
Cameron Payne 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 0.5 1.1 0.3 1.4 7.4
Marjon Beauchamp 14 14:00 43.4 34.0 68.4 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.9 6.8
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Trendon Watford 53 16:18 51.5 20.0 77.9 0.7 2.6 3.3 2.5 1.2 0.3 0.4 2.0 6.5
Andre Drummond 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 1.0 0.6 0.8 2.0 6.4
Justin Edwards 64 15:16 44.7 37.2 84.6 0.4 1.1 1.5 1.3 0.6 0.8 0.2 1.4 6.0
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 71 17:23 59.5 33.3 70.8 1.8 2.5 4.3 0.5 0.8 0.4 1.2 2.2 4.8
Jabari Walker 64 11:54 45.5 33.7 73.5 1.1 1.9 3.0 0.5 0.4 0.4 0.2 1.6 4.3
Dalen Terry 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.3 1.1 4.1
Tyrese Martin 9 9:00 40.9 15.4 0.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.8 0.3 0.2 0.3 2.2
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.6 1.2
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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