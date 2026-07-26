Pour Allen Iverson, les Sixers de LeBron James n’auront pas le droit à l’erreur

« Je ne voulais pas être Michael ou Magic. Je voulais être Allen Iverson. » La phrase prononcée par LeBron James il y a onze ans prend une résonance particulière depuis l’annonce de son arrivée à Philadelphie.

En rejoignant les Sixers, LeBron James tentera désormais de marcher dans les pas de son ancienne idole. Allen Iverson reste en effet la dernière superstar à avoir conduit la franchise de Pennsylvanie jusqu’aux NBA Finals, en 2001. Vingt-cinq ans plus tard, le « King » aura pour objectif de faire encore mieux en ramenant à Philadelphie un titre attendu depuis 1983…

Aux yeux d’Allen Iverson, les Sixers n’ont désormais plus le droit de se cacher. Même si le chemin vers le titre reste semé d’embûches, toute autre issue qu’une longue campagne de playoffs serait difficilement acceptable.

« C’est clairement le titre ou le fiasco », a-t-il lancé. « Je veux dire, c’est la pièce manquante dont on avait besoin. Évidemment, si tu l’intègres dans n’importe quelle équipe, à mon avis, tu as clairement une chance. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut que plein de choses se passent bien pendant la saison. La santé, c’est essentiel. Mais en ce qui concerne le leadership, le talent, les batailles qu’il a menées, le fait qu’il connaisse tous les types de situations qui peuvent se présenter sur un terrain de basket… »

Plus de chances, mais aucune garantie

L’accumulation de superstars ne garantit toutefois rien. La santé représentera évidemment la principale inconnue, entre les problèmes de genoux de Joel Embiid et l’âge de LeBron James. Nick Nurse devra également trouver le bon équilibre entre plusieurs joueurs habitués à avoir d’importantes responsabilités offensives.

Le défi sera notamment de définir une hiérarchie claire entre LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey, sans brider les qualités de chacun. Sur le papier, le front-office a construit un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue. Sur le terrain, tout reste encore à mettre en place.

« L’arrivée de LeBron augmente tout simplement les chances de n’importe quelle équipe de remporter un titre et de connaître un immense succès. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le King », a conclu Allen Iverson.