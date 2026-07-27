Pour Derek Fisher, LeBron James n’a rien d’un « ring chaser »

En signant à Philadelphie pour « seulement » 8 millions de dollars sur deux ans, soit la baisse de salaire la plus importante de l’histoire, LeBron James s’est évidemment attiré les critiques de certains observateurs. Notamment de ceux qui considèrent qu’il s’est « bradé » afin de décrocher une cinquième bague.

Des commentaires qui sont forcément arrivés jusqu’aux oreilles de Derek Fisher, lui aussi passé par les Lakers et surtout détenteur de cinq titres de champion. Un total que pourrait désormais atteindre le « King », actuellement bloqué à quatre sacres.

Mais pour l’ancien meneur, le choix de LeBron James de rejoindre une équipe déjà ambitieuse ne suffit pas à faire de lui un « ring chaser ». Bien au contraire.

« Tu ne cours pas après une bague quand tu es celui qui crée ces bagues », estime Derek Fisher. « Il suffit de regarder l’histoire de la NBA. Ce n’est pas seulement une question de savoir dans quelle équipe se trouve un joueur, car tout dépend aussi de l’endroit où lui se trouve. Lew Alcindor, ou plutôt Kareem Abdul-Jabbar, n’a pas couru après les bagues. Là où il allait, les bagues le suivaient. »

Autrement dit, LeBron James ne rejoint pas une équipe assurée de gagner. Il augmente lui-même les chances des Sixers de décrocher le titre.

« Ce n’est pas comme si la bague l’attendait à Philadelphie et qu’il courait après elle. Son arrivée va augmenter leurs chances de la remporter. Sur le papier, ils semblaient déjà plutôt bons sans lui, mais ils pourraient très bien ne pas aller au bout sans sa présence. Tout comme ils pourraient aussi échouer avec lui. »

Un point de vue qui rejoint les explications données par LeBron James après l’annonce de sa signature chez les Sixers.

« Je ne prends pas cette décision pour l’argent. Je ne la prends pas pour ma famille. Pour quoi est-ce que je joue réellement, à ce stade ? J’ai encore envie de faire des sacrifices. J’ai encore envie de travailler. J’ai encore envie de me donner à fond. J’ai encore envie de me battre, de gagner et d’avoir une chance de ressentir à nouveau ce que représente la conquête d’un titre. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.