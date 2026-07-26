Un nouveau record pour LeBron James : la plus grosse baisse de salaire de l’histoire

Après avoir touché très exactement 52,63 millions de dollars lors de sa dernière saison aux Lakers, LeBron James ne percevra ainsi que 3,88 millions de dollars en 2026/27 avec les Sixers.

La différence atteint donc 48,75 millions de dollars. Il s’agit tout simplement de la plus importante baisse de salaire d’une saison à l’autre dans l’histoire de la NBA, selon HoopsHype.

À 41 ans, et avec plus de 581 millions de dollars de salaires cumulés depuis le début de sa carrière, le « King » peut évidemment se permettre un telle baisse. Cette décision lui permet surtout de rejoindre une équipe capable de jouer le titre, tout en limitant considérablement son impact sur la masse salariale de Philadelphie.

Russell Westbrook détrôné

Jusqu’à présent, ce record appartenait à Russell Westbrook. Après avoir touché 47,1 millions de dollars lors de la saison 2022/23, en grande partie sous les couleurs des Lakers, le meneur avait prolongé avec les Clippers pour 3,9 millions de dollars annuels à l’été 2023.

Une baisse de 43,2 millions de dollars, soit près de 92% de sa rémunération, après avoir trouvé une deuxième maison chez les Clippers.

Le podium est complété par Blake Griffin. Lors de la saison 2021/22, l’intérieur avait encore perçu 32,4 millions de dollars, essentiellement versés par Detroit dans le cadre de son « buyout », alors qu’il évoluait à Brooklyn. La saison suivante, pour sa dernière année en NBA avec Boston, il n’avait touché que 2,9 millions de dollars.

Deux autres vétérans figurent parmi les cinq plus grosses baisses de salaire de l’histoire. Revenu cet été aux Wizards, Khris Middleton a signé un contrat de trois ans pour 17,61 millions de dollars. Il touchera 5,59 millions de dollars cette saison, contre 35,09 millions l’an dernier. Soit une baisse de 29,5 millions de dollars, désormais la quatrième plus importante jamais enregistrée.

Et Michael Jordan ?

Klay Thompson complète ce Top 5. En quittant les Warriors pour Dallas à l’été 2024, le quadruple champion NBA avait accepté une réduction de 27,3 millions de dollars par rapport à son dernier salaire à Golden State.

Pour la petite histoire, on pourrait également ajouter le nom de Michael Jordan. Lorsqu’il effectue son deuxième « comeback » en 2001, après avoir quitté ses fonctions de président des opérations basket des Wizards, il accepte de jouer pour un million de dollars.

C’est 32 millions de dollars de moins que son dernier salaire aux Bulls, en 1998. Mais comme trois saisons séparent les deux contrats, il n’entre pas directement dans ce classement des plus fortes baisses d’une saison à l’autre.