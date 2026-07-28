Alperen Sengun dément toute tension avec Kevin Durant et Ime Udoka

Après une saison « frustrante et décevante », achevée au premier tour des playoffs face aux Lakers, certains observateurs ont cru déceler des tensions entre Alperen Sengun, Kevin Durant et Ime Udoka.

Dans un entretien accordé à Socrates Dergi, le Turc a pourtant balayé l’idée d’une relation compliquée avec KD, avec lequel il affichait de grandes ambitions avant la saison.

« Une perception s’est créée à partir de rien. Je n’ai jamais eu de dispute avec KD, pas une seule fois. Nous n’avons jamais élevé la voix l’un contre l’autre », assure-t-il. « Nous parlons tout le temps, notamment après les matches perdus. Je lui demande ce que nous avons mal fait et il me répond. »

Le supposé compte anonyme de KD en arrière-plan…

Selon lui, leurs visages fermés traduisaient seulement la frustration de compétiteurs qui détestent perdre. Les communautés de supporters auraient ensuite cherché des responsables pour protéger leur chouchou…

Cette mise au point intervient quelques mois après que Kevin Durant a été soupçonné de se cacher derrière un compte anonyme ayant critiqué plusieurs anciens et actuels coéquipiers, dont Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. Rien n’a permis de prouver qu’il en était le propriétaire, mais l’ailier n’a jamais opposé de démenti formel, se contentant de refuser de parler de « ces absurdités sur Twitter ».

L’affaire rappelait forcément le précédent de 2017. Kevin Durant avait alors publié par erreur, depuis son compte officiel, des messages rédigés à la troisième personne pour défendre son départ d’Oklahoma City et critiquer Billy Donovan ainsi que l’effectif du Thunder. Il avait ensuite présenté ses excuses.

« Je sais ce qu’Ime voulait dire »

Alperen Sengun estime que les propos d’Ime Udoka sur sa défense sur pick-and-roll ont aussi été déformés.

« Je suis très proche d’Ime et je sais ce qu’il voulait dire. Même si je devenais le meilleur défenseur de la ligue dans cinq ans, les équipes continueraient à m’attaquer », explique-t-il. « Mais nous venions de subir une défaite difficile et les réseaux sociaux ont malheureusement transformé ses propos. »

Lassé des polémiques et des tentatives de division, le joueur de 24 ans a finalement désactivé son compte X/Twitter.

« Quel endroit dangereux », conclut-il. « Cela vous épuise mentalement et vous pousse à vous demander si quelque chose qui n’est pas réel pourrait finalement être vrai. »

Alperen Şengün Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.