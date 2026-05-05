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Les Rockets regrettent une saison « frustrante et décevante »

Publié le 5/05/2026 à 13:45 Twitter Facebook

NBA – Avec l’arrivée de Kevin Durant, Houston espérait franchir un cap. Finalement, cette saison se termine exactement comme la dernière. Ce groupe, qui a du potentiel, se doit une revanche.

L’exploit n’a pas eu lieu. Menés 3-0 face aux Lakers au premier tour des playoffs, les Rockets ont réussi à prolonger leur saison jusqu’au Game 6, dans le Texas, finalement perdu. L’exercice de Houston se termine ainsi au même stade que la saison passée, après le même bilan en saison régulière (52 victoires). Pourtant, entre les deux, il y eut une arrivée notable, celle de Kevin Durant.

Rafael Stone, le GM, parle donc d’une saison « frustrante et décevante ». Il faut dire que « KD » n’a joué qu’un match de playoffs quand Fred VanVleet a été forfait tout l’exercice et Steven Adams de longs mois. Mais ça ne suffit pas pour avaler la pilule.

« Avec l’équipe que l’on possède et qui a été construite, on a le sentiment qu’on aurait dû gagner plus que 52 rencontres », estime un Ime Udoka qui n’est néanmoins pas sur la sellette après cette élimination. « On aurait dû gagner ce premier tour. On a eu des blessures, comme les Lakers, mais on avait ce qu’il fallait pour s’en sortir. »

Des progrès observés mais encore demandés pour les jeunes

Aussi, Rafael Stone pense que la continuité et le retour des blessures peuvent permettre de progresser. Mais il demande aussi des progrès de la part des jeunes talents de l’équipe.

« Mes attentes sont que Tari Eason, Jabari Smith Jr., Reed Sheppard, Alperen Sengun et Amen Thompson auront tous besoin d’être de meilleurs joueurs lors de la prochaine saison. C’est à eux de le faire. Je m’attends à ce qu’ils s’améliorent », annonce le GM, qui ne veut pas miser uniquement sur le retour des blessés.

« L’objectif de l’intersaison, ce n’est pas de se dire qu’ils reviennent donc que ça va le faire », prévient encore Rafael Stone. « Il faut davantage regarder nos jeunes et leur dire qu’ils ont besoin de progresser. Après, ils étaient tous meilleurs en fin de saison qu’au début. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 3.2 0.8 0.9 1.8 26.0
Alperen Sengun 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.2 1.2 1.1 3.3 20.4
Amen Thompson 79 37:23 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.4 1.5 0.6 2.2 18.3
Jabari Smith Jr. 77 35:08 45.0 36.3 77.5 1.4 5.5 6.9 1.9 1.4 0.7 0.9 2.5 15.8
Reed Sheppard 82 26:11 43.0 39.4 80.2 0.3 2.6 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 2.0 13.5
Tristen Newton 1 12:00 44.4 40.0 66.7 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 12.0
Tari Eason 60 25:49 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 1.4 1.2 0.5 2.3 10.5
Steven Adams 32 22:49 50.4 0 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.1 0.7 0.6 1.7 5.8
Aaron Holiday 57 13:42 41.7 39.4 85.4 0.2 0.8 1.0 1.1 0.7 0.5 0.1 1.3 5.5
Josh Okogie 78 17:22 42.5 38.5 59.4 1.0 1.5 2.6 0.9 0.5 0.8 0.2 1.4 4.5
Clint Capela 75 12:21 52.0 50.0 57.7 2.1 2.5 4.6 0.7 0.5 0.5 0.8 1.0 3.8
Dorian Finney-smith 37 16:45 33.3 27.0 88.9 0.9 1.6 2.5 1.0 0.6 0.4 0.2 1.6 3.3
Jae'sean Tate 46 8:48 51.4 31.3 63.6 0.7 0.9 1.6 0.5 0.3 0.2 0.1 1.0 2.8
Jd Davison 28 7:47 37.5 25.0 68.4 0.1 1.1 1.2 1.3 0.3 0.2 0.2 0.6 2.5
Jeff Green 30 5:50 36.8 27.3 100.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 2.2
Isaiah Crawford 14 6:34 41.7 23.1 83.3 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 2.0

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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