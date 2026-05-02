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Des Rockets partagés entre fierté et frustration

Publié le 2/05/2026 à 9:56 Twitter Facebook

NBA – Privés de trois joueurs majeurs, les Rockets ont misé sur leurs jeunes pour tenter de renverser les Lakers. Mais la marche était trop haute.

rocketsLes Rockets ne deviendront pas la première franchise de l’histoire de la Grande Ligue à gagner une série de playoffs après avoir été menés 3-0. Alors qu’ils avaient la possibilité d’égaliser cette nuit, à domicile, pour s’offrir un Game 7, les joueurs d’Ime Udoka se sont pris les pieds dans le tapis de la défense des Lakers. Résultat : 78 points inscrits seulement et une élimination au même stade que la saison passée.

« Tout le monde est déçu, c’est évident. Ce n’est pas ce qu’on attendait ce soir, ni dans la série en général. On pensait tous décrocher un Game 7 » réagit Ime Udoka. « Mais oui, c’est une soirée difficile pour beaucoup de joueurs. Quand tu tires à 35% et que tu marques seulement 78 points, tu ne peux évidemment pas gagner… »

Mais le coach des Rockets n’oublie pas que son équipe a perdu Fred VanVleet dès la présaison, et que Kevin Durant a manqué cinq des six matches face aux Lakers. Difficile de faire mieux qu’une défaite en six manches sans deux All-Stars : le meneur titulaire et le leader de l’attaque.

« On a un peu le sentiment, pour la deuxième année de suite en playoffs, de s’être mis en difficulté dès le départ » regrette Ime Udoka. « On a parlé de comment éviter ça. Mais je suis aussi fier d’eux pour être revenus après avoir été menés 3-0. On s’attendait à mieux jouer ce soir et à retourner à Los Angeles. Malgré les blessures et le manque de réussite, beaucoup de joueurs ont énormément progressé cette année, y compris dans cette série. Tout le monde a encore des étapes à franchir. Beaucoup l’ont fait cette saison, mais on n’a pas atteint nos objectifs. »

VanVleet, Durant, Adams en moins…

Au final, que retenir de cette saison ? La frustration de ne jamais avoir pu se battre avec ses armes, ou l’enthousiasme de voir les jeunes progresser ?

« Beaucoup de gars ont énormément progressé, il n’y a aucun doute là-dessus » souligne le coach de Houston. « Mais nos attentes étaient beaucoup plus élevées. Les blessures font partie du jeu, mais même avec ça, on pense qu’on aurait pu faire une meilleure saison et une meilleure série. La blessure de Fred, c’est comme ça… On allait avancer avec nos jeunes, les voir se développer et accepter certaines difficultés. Mais on pensait pouvoir faire mieux que 52 victoires. Il y a eu beaucoup de fins de match qu’on aurait pu mieux gérer. »

Et Ime Udoka de rappeler que l’équipe jouait depuis trois mois sans un autre joueur essentiel : Steven Adams.

« La blessure de Steven a aussi été difficile, parce qu’il est unique dans ce qu’il apporte. Et Kevin s’est blessé plus tard. Perdre un meneur, c’est une chose. Perdre un intérieur, c’en est une autre. On aurait peut-être pu mieux absorber l’absence d’un ailier avec notre profondeur, mais on a perdu deux joueurs très spécifiques pour notre équipe. Malgré ça, on avait toujours l’ambition de passer ce tour. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 3.2 0.8 0.9 1.8 26.0
Alperen Sengun 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.2 1.2 1.1 3.3 20.4
Amen Thompson 79 37:23 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.4 1.5 0.6 2.2 18.3
Jabari Smith Jr. 77 35:08 45.0 36.3 77.5 1.4 5.5 6.9 1.9 1.4 0.7 0.9 2.5 15.8
Reed Sheppard 82 26:11 43.0 39.4 80.2 0.3 2.6 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 2.0 13.5
Tristen Newton 1 12:00 44.4 40.0 66.7 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 12.0
Tari Eason 60 25:49 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 1.4 1.2 0.5 2.3 10.5
Steven Adams 32 22:49 50.4 0 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.1 0.7 0.6 1.7 5.8
Aaron Holiday 57 13:42 41.7 39.4 85.4 0.2 0.8 1.0 1.1 0.7 0.5 0.1 1.3 5.5
Josh Okogie 78 17:22 42.5 38.5 59.4 1.0 1.5 2.6 0.9 0.5 0.8 0.2 1.4 4.5
Clint Capela 75 12:21 52.0 50.0 57.7 2.1 2.5 4.6 0.7 0.5 0.5 0.8 1.0 3.8
Dorian Finney-smith 37 16:45 33.3 27.0 88.9 0.9 1.6 2.5 1.0 0.6 0.4 0.2 1.6 3.3
Jae'sean Tate 46 8:48 51.4 31.3 63.6 0.7 0.9 1.6 0.5 0.3 0.2 0.1 1.0 2.8
Jd Davison 28 7:47 37.5 25.0 68.4 0.1 1.1 1.2 1.3 0.3 0.2 0.2 0.6 2.5
Jeff Green 30 5:50 36.8 27.3 100.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 2.2
Isaiah Crawford 14 6:34 41.7 23.1 83.3 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 2.0

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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