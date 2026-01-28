Saison finie pour Steven Adams…

Après plusieurs campagnes gâchées par les blessures, Steven Adams avait retrouvé la forme, et le sourire, à Houston. Malheureusement, ça n’a pas duré longtemps puisqu’il va encore devoir finir la saison à l’infirmerie !

Le pivot néo-zélandais s’était en effet écroulé il y a dix jours, face aux Pelicans. Sur l’action, il avait tenté de contester Zion Williamson dans les airs, mais était très mal retombé sur sa cheville gauche.

Les examens avaient révélé une entorse de la cheville gauche de grade 3, soit le pire niveau possible. On pouvait craindre entre deux et trois mois d’absence mais ce sera encore davantage puisque Steven Adams a choisi de se faire opérer pour corriger le problème, et sa saison est d’ores et déjà terminée.

C’est un vrai coup dur pour Houston car Steven Adams occupe une place importante dans la rotation d’Ime Udoka, bien au-delà des stats, avec sa présence au rebond, ses écrans, son impact physique et son travail de l’ombre…

Car si les Rockets sont la meilleure équipe (et de loin) au rebond offensif de toute la NBA, c’est notamment parce que le Kiwi est un monstre dans le domaine, capable de récupérer 18.9% des rebonds offensifs disponibles quand il est sur le terrain. Seul Mitchell Robinson (22.4%) fait mieux dans le domaine cette saison dans la Grande Ligue.

Et c’est un autre vétéran sur lequel ne pourra pas s’appuyer Ime Udoka dans les moments clés, après Fred VanVleet.

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 14:47 50.3 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25:18 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25:11 61.3 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30:44 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 32:43 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33:22 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 26:40 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NO 58 27:40 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26:18 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 26:59 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 58 13:41 54.5 0.0 46.2 2.9 2.8 5.6 1.1 1.0 0.4 0.9 0.5 3.9 2025-26 HOU 32 22:49 50.4 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.7 0.7 1.1 0.6 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.