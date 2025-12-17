Fred VanVleet ne reviendra pas cette saison

Il y a encore deux semaines, Fred VanVleet expliquait qu’il visait un retour à la compétition cette saison, après s’être rompu un ligament croisé avant le début du training camp. « Rien n’est garanti, mais c’est ce que je vise, c’est clair », assurait le meneur de jeu. « Je vais clairement essayer de pousser pour revenir, c’est clair. »

La franchise de Houston y croyait encore un peu, n’ayant pas demandé la « Disabled Player Exception », l’enveloppe de recrutement disponible quand on perd un joueur pour le reste de la saison.

Mais quinze jours après, Yahoo !Sports nous apprend que les Rockets ont reçu une enveloppe de 12.5 millions de dollars (50% du salaire du joueur blessé), actant ainsi la saison blanche de Fred VanVleet.

Maintenant que plusieurs joueurs de leur effectif sont transférables, les Rockets, qui ont des options limitées à cause d’une énorme masse salariale, vont-ils utiliser cette enveloppe pour monter un transfert et aller chercher un meneur de jeu de métier ? Ou bien le début de saison très satisfaisant de Reed Sheppard et les bons résultats collectifs (16 victoires – 7 défaites, cinquième de l’Ouest) auraient-ils rassuré les dirigeants sur le niveau de ce groupe ?

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.