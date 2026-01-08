Steven Adams, de la souffrance à la renaissance chez les Rockets

Véritable roc de la raquette des Rockets, Steven Adams est pourtant passé par une période qui « n’a pas été facile » et même « pénible » à certains moments.

Tout a commencé en janvier 2023, époque Grizzlies, quand il s’est blessé au genou. Une entorse du ligament croisé postérieur, censée l’éloigner des terrains pendant trois à cinq semaines, mais qui le poussera à s’absenter… neuf mois. Puis, une opération de ce même ligament croisé postérieur l’obligera à vivre une saison blanche en 2023/24.

Un mental mis à rude épreuve

De retour en octobre 2024, Steven Adams est depuis passé de Memphis à Houston et, entre temps, il a multiplié les efforts pour redevenir un joueur d’impact, dans une équipe majeure de la conférence Ouest.

« C’est un peu comme si tu passais un examen » détaille-t-il, sur sa longue période de convalescence (et de remise en question). « Tu vas être davantage épuisé mentalement que physiquement. Ce n’était que de la marche, pas comme si tu poussais 230 kilos à la salle ou quelque chose comme ça. Mentalement, tu finis vidé à cause de tout ce que ça te demande en concentration pour retrouver les bons comportements et les répéter de manière saine et efficace. »

Colosse de plus de 2 mètres 10 et 120 kilos, Steven Adams a gagné en humilité avec cette blessure, mais il a surtout dû apprendre à être patient, car ses progrès n’étaient pas les plus rapides.

« Il y avait des exercices de mobilité articulaire qui ont mis très longtemps à revenir. Tu pouvais progresser d’un ou deux degrés en deux mois. C’est infime, mais c’est quand même énorme » confie-t-il ainsi. « Donc il est surtout question de redéfinir ce qu’est une victoire et de savoir s’en satisfaire. Puis, à mesure que tu progresses, tu apprends comment gagner en efficacité dans tes mouvements. »

Des sacrifices nécessaires pour durer

À 32 ans, Steven Adams est donc redevenu l’un des meilleurs « role players » de la ligue chez les Rockets, où son travail au rebond offensif reste incroyable. Mais il savoure, surtout, de constater à quel point il a réparé son corps pendant un an et demi.

« Tout le monde va s’exciter avec un dunk, mais moi, je vois la plus grande différence quand je me surpasse en salle de muscu’ » ajoute-t-il. « Quand je me demande si je peux me mettre dans une position précise et en changer efficacement. C’est comme ça que tu t’assures d’éviter certaines situations où tu risques de te re-blesser. Il est surtout question de bouger correctement. »

Vétéran particulièrement apprécié dans le vestiaire texan, Ime Udoka louant « son leadership » et son côté « direct » pendant que Kevin Durant adore son « sens du sacrifice », Steven Adams espère maintenant que son travail l’aidera à rester encore longtemps en NBA. Et à Houston, où il a prolongé l’été dernier.

« C’est un travail sans fin. Il faut faire avec le reste de ta vie » concède-t-il dans un premier temps. « Mais j’adore jouer et faire partie de cette équipe, donc c’est le prix à payer pour continuer de le faire. »

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 14:47 50.3 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25:18 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25:11 61.3 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30:44 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 32:43 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33:22 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 26:40 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NO 58 27:40 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26:18 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 26:59 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 58 13:41 54.5 0.0 46.2 2.9 2.8 5.6 1.1 1.0 0.4 0.9 0.5 3.9 2025-26 HOU 27 22:20 49.6 60.9 4.5 4.1 8.6 1.5 1.8 0.7 1.1 0.6 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.