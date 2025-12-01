Exceptionnel au rebond, Steven Adams reste un roc pour les Rockets

« Cette séquence résume bien son jeu », lâche Ime Udoka en parlant de cette action vers la fin du troisième quart-temps, lors du déplacement des Rockets dans l’Utah. Avec d’abord un Brice Sensabaugh parti au dunk avant de tomber sur la muraille Steven Adams.

Le pivot texan a alors récupéré le cuir, l’a transmis à Kevin Durant qui le lui a redonné en transition, pour signer un dunk en force sur la tête de Kyle Filipowski.

Une action qui dit beaucoup de son impact dans le jeu des Rockets sur ce match – terminé avec 13 points (2/4 aux tirs, 9/10 aux lancers-francs), 12 rebonds et 2 passes… en 17 minutes – et plus largement.

« Il a été super, il a vraiment changé le rythme quand il est entré en jeu. Il pose de très bons écrans qui libèrent ses coéquipiers. Et en plus de ça, il roule fort dans l’axe et parvient à créer des actions dans la ‘poche’. Et si on rate, il prend le rebond, avec soit un tir pour lui ou les autres. Donc super match dans l’ensemble dont on avait besoin », salue le coach.

Le coach fait bien d’évoquer les qualités de rebondeur de son pivot. Car si le Néo-zélandais est toujours moins attendu pour ses qualités au « scoring », il est actuellement sur les bases d’une saison historique en termes de rebonds captés. Notamment offensifs.

Du travail de tranchées

Avec 5 rebonds récupérés après des tirs manqués par sa formation, Steven Adams occupe la première place au classement des meilleurs rebondeurs du secteur (où Moussa Diabate est bien placé). Et ceci alors qu’il joue 22 minutes par rencontre. Il avait déjà dominé cette catégorie en 2021/22 du temps où il portait le maillot des Grizzlies. Mais à temps de jeu égal, il n’avait jamais été aussi actif dans la raquette adverse.

« C’est juste une bataille là-dessous, c’est du travail de tranchées », décrivait-il récemment. Des batailles souvent remportées par ses coéquipiers et lui donc. Avec 49.4 prises par rencontre, dont 16.6 en attaque, les Rockets sont la meilleure équipe de la ligue au rebond.

Ainsi, elle marque plus de 19 points en « seconde chance », et là aussi personne ne fait mieux. Aussi, les Rockets, qui ont fait le choix de miser sur les centimètres cette saison, récupèrent plus de 41.5% de leurs propres tirs manqués, ce qui leur donne l’un des plus haut taux de « secondes chances » depuis près de 30 ans.

« Il s’agit d’avoir plus de possessions que l’autre équipe. Même si tu tires moins bien qu’elle, ça augmente simplement tes chances de gagner », résume celui qui a démarré sa carrière à Oklahoma City aux côtés de Kevin Durant. Ce dernier se dit d’ailleurs impressionné par la longévité de son pivot âgé de 32 ans, qui a entamé sa 12e saison dans la Grande Ligue.

Moins athlétique qu’auparavant

« Surtout quand tu es un intérieur, tu es dans les tranchées. C’est presque comme être un ‘defensive tackle’ (plaqueur au football américain) ou un joueur de ligne offensive », compare « KD » après ce match face au Jazz.

« Je suis encore un peu athlétique, mais pas aussi athlétique qu’avant », livrait récemment Steven Adams, expliquant étudier les données sur l’endroit où les tirs trop courts ou trop longs ont tendance à retomber. Si un shooteur s’arrête pour tirer depuis l’aile, par exemple, les chiffres indiquent qu’un tir manqué risquerait de rebondir de l’autre côté du terrain, à un angle d’environ 45 degrés.

« Là où le ballon va retomber, d’après les graphiques que j’ai vus, c’est par là que je commence. Et à partir de là, je commence à suivre la trajectoire du ballon et à faire mes ajustements », détaillait le pivot lourd de 2m11 qui peut aussi jouer des coudes en évitant les coups de sifflet des arbitres.

Un enjeu du rebond dont il connaît l’importance, y compris sur le plan moral : « Quand on prend un rebond, qu’on ressort la balle, et qu’on rentre un 3-points complètement ouvert, il n’y a rien de plus démoralisant. »

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 14:47 50.3 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25:18 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25:11 61.3 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30:44 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 32:43 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33:22 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 26:40 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NO 58 27:40 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26:18 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 26:59 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 58 13:41 54.5 0.0 46.2 2.9 2.8 5.6 1.1 1.0 0.4 0.9 0.5 3.9 2025-26 HOU 14 21:56 50.8 73.3 5.0 4.2 9.2 1.5 2.1 0.6 1.1 0.6 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.