Stats & Highlights de la nuit | Coup d’arrêt pour les Spurs

Publié le 1/12/2025 à 7:30

NBA – À Minnesota, les Spurs s’inclinent face à un Anthony Edwards des grands soirs. Les Rockets et les Grizzlies dominent loin de leurs bases.

Anthony Edwards spursDimanche soir, les Rockets retrouvaient Kevin Durant et ils n’ont fait qu’une bouchée du Jazz (129-101) pour une 5e victoire de suite à l’extérieur. Pour son retour, KD a inscrit 25 points et Alperen Sengun a ajouté 27 points, tandis que Steven Adams (13 pts, 12 rbds) et Amen Thompson (9 passes) ont été les moteurs d’une défense qui a provoqué 17 pertes de balle, converties en 22 points.

Côté Jazz, Ace Bailey (19 pts) et Lauri Markkanen (18 pts, 8 rbds) ont surnagé, tandis que Keyonte George a vécu une soirée cauchemar avec 0 point et 8 ballons perdus !

Toujours à l’Ouest, les Wolves retrouvent des couleurs avec une deuxième victoire en 24 heures. Après Boston, c’est San Antonio qui tombe au Target Center (125-112). Toujours privés de Victor Wembanyama, les Spurs ont craqué dans le dernier quart-temps, remporté 36-19 par les Wolves. Aux côtés d’un Anthony Edwards à 32 points et d’un Julius Randle passeur (22 points, 12 passes, 6 rebonds), ce sont Donte DiVincenzo et Naz Reid qui font la différence dans le 4e quart-temps avec une séquence chacun de deux 3-points de suite.

À San Antonio, De’Aaron Fox a brillé avec 25 points à 10/15 aux tirs, bien épaulé par Vassell et Johnson (22 pts chacun).

Sacramento impuissant face à Zach Edey

Enfin, les Kings ne parviennent toujours pas à enchaîner les victoires, et cette fois, ce sont les Grizzlies qui viennent s’imposer à Sacramento avec un Zach Edey monstrueux : 32 points, 17 rebonds avec un superbe 16/20 au tir. Vainqueurs 115-107, les coéquipiers de Jaren Jackson Jr. avaient quasiment mené tout le match avant de subir un gros run de Sacramento, en fin de 3e quart-temps.

Mais Memphis a répondu par un 14-2 pour reprendre le contrôle, avant qu’Edey ne termine le boulot dans les dernières minutes. Côté Kings, DeMar DeRozan termine meilleur marqueur avec 23 points, Malik Monk a ajouté 21 points et Zach LaVine 19. C’est la 4e victoire de suite à l’extérieur des Grizzlies, toujours privés de Ja Morant.

Utah – Houston : 129-101

Utah / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 30 5/12 1/5 7/7 1 7 8 1 2 0 1 0 -16 18 19
J. Nurkic 19 6/7 2/2 0/0 3 3 6 9 3 0 1 1 -15 14 28
S. Mykhailiuk 25 5/9 1/4 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 -17 11 10
K. George 19 0/6 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 8 1 -27 0 -10
A. Bailey 31 8/12 3/5 0/0 1 1 2 1 3 0 2 0 +2 19 16
K. Anderson 25 3/7 1/1 0/0 0 0 0 3 5 3 1 1 -16 7 9
K. Filipowski 31 5/13 0/4 2/3 3 5 8 4 4 0 0 0 -20 12 15
B. Sensabaugh 24 3/12 1/6 3/3 1 2 3 2 3 2 0 1 -9 10 9
I. Collier 17 1/4 0/2 0/0 0 2 2 4 0 1 2 0 -18 2 4
W. Clayton Jr. 18 3/6 0/2 2/2 0 2 2 5 0 1 2 0 -4 8 11
Total 39/88 9/32 14/15 9 24 33 32 23 8 17 4 101
Houston / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Durant 30 10/14 3/4 2/2 1 5 6 4 2 3 1 1 +28 25 34
J. Smith Jr. 27 5/8 2/5 3/5 0 2 2 3 2 1 1 0 +33 15 15
A. Sengun 28 10/15 0/1 7/9 1 3 4 5 4 1 2 0 +10 27 28
A. Thompson 31 2/8 0/0 1/3 2 6 8 9 2 1 3 0 +18 5 12
R. Sheppard 31 4/8 1/3 0/0 0 6 6 4 0 4 2 2 +33 9 19
J. Green 7 2/5 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 4 1
J. Tate 10 3/5 1/3 0/0 2 0 2 2 2 0 0 0 -5 7 9
S. Adams 17 2/4 0/0 9/10 4 8 12 2 0 1 0 1 +24 13 26
C. Capela 14 3/4 0/0 0/0 3 1 4 0 1 1 1 2 -1 6 11
A. Holiday 20 3/10 3/10 2/2 0 1 1 2 2 1 1 0 +14 11 7
J. Okogie 20 2/6 1/3 2/2 2 3 5 0 2 1 2 1 -1 7 8
J. Davison 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 -7 0 0
Total 46/87 11/31 26/33 15 35 50 32 18 14 14 7 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Minnesota – San Antonio : 125-112

Minnesota / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 36 9/15 2/5 2/2 2 4 6 12 1 1 1 0 +30 22 34
J. McDaniels 33 6/13 1/4 0/0 0 4 4 3 3 1 0 0 +14 13 14
R. Gobert 24 4/6 0/0 0/1 2 6 8 2 1 0 0 0 -8 8 15
D. DiVincenzo 29 7/14 4/9 0/0 1 3 4 4 2 0 0 0 +13 18 19
A. Edwards 36 13/18 4/6 2/2 1 2 3 6 0 0 7 0 +1 32 29
L. Miller 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0
N. Reid 30 6/11 3/7 0/0 2 4 6 3 3 2 2 0 +8 15 19
M. Conley 17 2/4 1/2 0/0 2 1 3 4 1 0 0 0 +10 5 10
J. Clark 11 2/2 2/2 2/2 0 0 0 0 1 1 0 0 +7 8 9
J. Juzang 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
T. Shannon Jr. 12 0/2 0/2 4/6 0 0 0 1 1 0 0 0 -7 4 1
B. Hyland 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 -1
R. Dillingham 8 0/2 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 -1
Total 49/87 17/37 10/13 10 26 36 35 16 5 12 0 125
San Antonio / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Barnes 29 2/9 1/4 0/0 2 3 5 0 0 1 1 0 -6 5 3
J. Champagnie 25 1/6 1/6 2/2 0 4 4 1 1 1 1 0 -19 5 5
L. Kornet 24 1/1 0/0 4/4 1 3 4 3 2 2 2 1 -11 6 14
D. Fox 32 10/15 2/4 3/3 0 2 2 4 1 1 3 0 -7 25 24
D. Vassell 32 10/20 1/9 1/1 0 1 1 3 2 2 1 0 -12 22 17
K. Olynyk 14 3/4 1/2 0/0 1 4 5 1 3 0 1 0 +9 7 11
L. Waters III 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 +2 0 2
K. Johnson 26 8/13 2/4 4/5 2 6 8 2 0 2 1 0 -13 22 27
J. Sochan 12 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 2 2
D. Jones Garcia 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0
C. Bryant 15 0/1 0/1 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 +5 0 2
B. Biyombo 2 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 1 0
D. Harper 20 8/12 0/2 1/2 0 0 0 0 2 1 0 0 -15 17 13
Total 44/84 8/33 16/19 7 26 33 17 15 10 10 1 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Memphis : 107-115

Sacramento / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Eubanks 15 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 -21 4 5
K. Murray 36 5/12 0/4 2/4 1 1 2 1 1 5 0 3 -20 12 14
R. Westbrook 20 1/10 0/4 1/1 2 4 6 7 1 2 3 0 -24 3 6
D. DeRozan 35 9/17 3/5 2/2 0 1 1 4 2 3 0 1 -9 23 24
Z. LaVine 35 8/17 2/6 1/2 1 2 3 3 1 3 0 0 -30 19 18
P. Achiuwa 24 5/10 1/1 0/2 3 4 7 0 1 0 0 0 +17 11 11
M. Raynaud 23 3/7 0/1 3/4 2 4 6 3 6 0 2 1 +6 9 12
M. Monk 34 8/17 1/5 4/5 0 6 6 6 4 1 1 2 +13 21 25
K. Ellis 6 0/0 0/0 0/2 0 0 0 1 0 0 0 0 +9 0 -1
N. Clifford 13 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 4 0 1 0 +19 5 5
Total 43/94 8/27 13/22 10 24 34 25 22 14 8 7 107
Memphis / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 34 6/13 0/2 1/2 1 5 6 5 4 1 1 0 +8 13 16
C. Coward 29 4/11 0/4 2/3 1 6 7 2 2 0 2 0 +9 10 9
J. Wells 30 4/5 3/3 4/4 0 3 3 1 2 0 1 0 +21 15 17
Z. Edey 29 16/20 0/0 0/1 6 11 17 0 4 0 5 5 +25 32 44
V. Williams Jr. 27 0/8 0/4 2/4 0 2 2 7 3 1 2 0 +5 2 0
S. Aldama 22 2/5 0/1 3/3 1 5 6 4 1 1 2 1 -20 7 14
J. Landale 17 2/5 0/1 1/2 3 2 5 3 3 0 1 0 -17 5 8
K. Caldwell-Pope 20 4/6 2/3 3/3 1 2 3 3 0 0 5 0 -1 13 12
J. Konchar 12 1/3 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 1 +7 2 4
C. Spencer 21 6/10 4/5 0/0 0 0 0 3 3 1 4 0 +3 16 12
Total 45/86 9/24 16/22 13 39 52 28 22 4 23 7 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
