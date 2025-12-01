Stats & Highlights de la nuit | Coup d’arrêt pour les Spurs

Dimanche soir, les Rockets retrouvaient Kevin Durant et ils n’ont fait qu’une bouchée du Jazz (129-101) pour une 5e victoire de suite à l’extérieur. Pour son retour, KD a inscrit 25 points et Alperen Sengun a ajouté 27 points, tandis que Steven Adams (13 pts, 12 rbds) et Amen Thompson (9 passes) ont été les moteurs d’une défense qui a provoqué 17 pertes de balle, converties en 22 points.

Côté Jazz, Ace Bailey (19 pts) et Lauri Markkanen (18 pts, 8 rbds) ont surnagé, tandis que Keyonte George a vécu une soirée cauchemar avec 0 point et 8 ballons perdus !

Toujours à l’Ouest, les Wolves retrouvent des couleurs avec une deuxième victoire en 24 heures. Après Boston, c’est San Antonio qui tombe au Target Center (125-112). Toujours privés de Victor Wembanyama, les Spurs ont craqué dans le dernier quart-temps, remporté 36-19 par les Wolves. Aux côtés d’un Anthony Edwards à 32 points et d’un Julius Randle passeur (22 points, 12 passes, 6 rebonds), ce sont Donte DiVincenzo et Naz Reid qui font la différence dans le 4e quart-temps avec une séquence chacun de deux 3-points de suite.

À San Antonio, De’Aaron Fox a brillé avec 25 points à 10/15 aux tirs, bien épaulé par Vassell et Johnson (22 pts chacun).

Sacramento impuissant face à Zach Edey

Enfin, les Kings ne parviennent toujours pas à enchaîner les victoires, et cette fois, ce sont les Grizzlies qui viennent s’imposer à Sacramento avec un Zach Edey monstrueux : 32 points, 17 rebonds avec un superbe 16/20 au tir. Vainqueurs 115-107, les coéquipiers de Jaren Jackson Jr. avaient quasiment mené tout le match avant de subir un gros run de Sacramento, en fin de 3e quart-temps.

Mais Memphis a répondu par un 14-2 pour reprendre le contrôle, avant qu’Edey ne termine le boulot dans les dernières minutes. Côté Kings, DeMar DeRozan termine meilleur marqueur avec 23 points, Malik Monk a ajouté 21 points et Zach LaVine 19. C’est la 4e victoire de suite à l’extérieur des Grizzlies, toujours privés de Ja Morant.

Utah – Houston : 129-101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 101 HOU 129 CLE 115 BOS 117 NYK 116 TOR 94 PHI 134 ATL 142 POR 115 OKC 123 MIN 125 SAS 112 SAC 107 MEM 115 LAL 133 NOR 121

Minnesota – San Antonio : 125-112

Sacramento – Memphis : 107-115

