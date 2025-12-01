Les Cavs punis par Payton Pritchard (42 points) et Jaylen Brown

Le début de match tourne à l’avantage des Celtics (17-5), qui agressent immédiatement les Cavaliers avec un Payton Pritchard inspiré au scoring et dont l’énergie déteint sur le reste des troupes. Néanmoins, après leur +12, les visiteurs se font punir par leur manque de propreté ballon au main. Les locaux en profitent pour sanctionner en transition et, avec un bon apport du banc, ils réduisent rapidement l’écart (28-26).

Les minutes passent et Cleveland semble prendre le contrôle de la partie, avec un Evan Mobley agressif et dans un bon soir. Sauf que leur tendance à trop arroser de loin, sans contenir Anfernee Simons en sortie de banc, ni Payton Pritchard dans le cinq, leur fait très mal. Boston reste donc bien dans son match, en multipliant les « hustle plays », et le réveil de Jaylen Brown impulse un 9-0, qui recrée un petit écart (58-51).

En dehors d’Evan Mobley et de Jaylon Tyson, les Cavaliers ne sont pas au niveau. Ils accumulent les erreurs de concentration, se font punir au rebond ou après leurs pertes de balle, laissant carrément les shooteurs des Celtics prendre confiance et enquiller les réussites de loin. Payton Pritchard, Jaylen Brown, Sam Hauser… Cela tombe de partout et un 21-3 assomme toute la salle (86-65).

Cleveland revient de trop loin

Le moment choisi par Donovan Mitchell pour enfin se mettre à scorer, et ainsi aider Evan Mobley toujours aussi précieux sous le cercle, histoire de signer un 14-4 qui relance quelque peu les Cavs (90-79). La défense se met progressivement au niveau et génère des tirs ouverts, qui rentrent plus souvent, et cette belle dynamique se poursuit pour ramener le match à deux possessions, avec Jaylon Tyson et Tyrese Proctor qui séduisent encore (92-88).

Le problème pour Cleveland, c’est que tous les efforts fournis pour recoller se font sentir en fin de partie. L’adresse chute, Boston remet la machine en route, appuyant toujours autant près du cercle, et Payton Pritchard prend un plaisir fou à mettre à l’amende chacun de ses défenseurs, pendant que Jaylen Brown crée les bons décalages et valide son premier « triple-double » de la saison.

Darius Garland et Donovan Mitchell n’y peuvent rien avec leurs 3-points, et à mi-distance puis aux lancers, Payton Pritchard est là pour repousser autant que possible les Cavaliers, offrant ce succès important aux Celtics, battus la veille chez les Timberwolves (117-115). Même si Evan Mobley a eu la balle pour aller en prolongation au buzzer, échouant sur une dernière possession étrange.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Payton Pritchard dans un grand soir. Proche de battre son record en carrière, établi en mars dernier (43 points), Payton Prtichard a excellé dans ce rôle de bourreau des Cavaliers. Avec son centre de gravité toujours très bas, il a fait vivre un calvaire à ses défenseurs, les sanctionnant autant à mi-distance que près du cercle et qu’à 3-points (en étant parfois un bon mètre derrière la ligne). Initiateur du 13-2 qui a lancé les Celtics dès les premières minutes, « PP » s’est aussi avéré déterminant dans le « money time » avec des paniers et des lancers-francs plus décisifs les uns que les autres.

– Cleveland dans le dur. Troisième défaite consécutive des Cavaliers, certes privés de Jarrett Allen, Max Strus, Lonzo Ball, Sam Merrill et Larry Nance Jr, mais qui affrontaient des Celtics en « back-to-back », mais aussi orphelins de Derrick White et Neemias Queta. Le genre de revers qui fait mal à la maison, avant un déplacement à Indianapolis, car l’impression visuelle était tout sauf séduisante. Trop dépendants de leur adresse extérieure et trop irréguliers en défense, ils ont globalement fait preuve de suffisance, jouant sur courant alternatif durant tout le match, alors que Kenny Atkinson se montre encore limité dans le coaching.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.