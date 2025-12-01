Matchs
NBA
Matchs
NBA

À Portland, Shai Gilgeous-Alexander montre la lumière au Thunder

Publié le 1/12/2025 à 6:17
Modifié le 1/12/2025 à 7:21 Twitter Facebook

Douzième victoire consécutive pour le Thunder, venu s’imposer sur le seul parquet où il avait perdu jusque là cette saison. Dans une rencontre serrée, SGA s’est joué de la défense de Portland dans le final (115-123).

thunder shai gilgeous-alexanderAprès 20 matchs, OKC n’avait perdu qu’à Portland, ce qui donnait à cette nouvelle confrontation une saveur toute particulière. Après avoir explosé les Blazers à domicile la semaine dernière (122-95), le Thunder est donc revenu en Oregon, pour s’imposer cette fois au terme d’un match sérieux qui a fini par basculer du côté des champions en titre, emmenés par un SGA (26 points, 5 passes décisives) froid comme une lame dans le “money-time”. C’est son 93e match à 20 points et plus, deuxième meilleure série de l’histoire !

OKC a frappé en premier en profitant du 3/3 à 3-points d’Isaiah Joe pour prendre les devants (14-23). L’écart a vite été comblé par les locaux, notamment grâce à un 3-points de Jerami Grant, puis un 11-2 principalement alimenté par la paire Murray-Sharpe pour égaliser à 35-35 en milieu de deuxième quart-temps.

Malgré la pression du Thunder, Portland a réussi à virer en tête à la pause, notamment grâce à une bonne séquence de Jerami Grant, auteur d’un contre sur Jaylen Brown puis de deux paniers, dont un à 3-points, suite à une passe aveugle de Deni Avdija pour conclure la première mi-temps (55-54).

Après un troisième quart-temps équilibré, cette fois marqué par les trois paniers à 3-points de Toumani Camara (87-85), OKC a réussi à reprendre le contrôle en entamant le dernier acte par un 8-0 bouclé par Ajay Mitchell. Ce dernier s’est à nouveau illustré avec deux paniers, dont un à 3-points, puis une passe décisive pour le lay-up de Kenrich Williams afin de propulser OKC à +9 à l’entrée du « money-time » (93-102).

Les flèches de Sidy Cissoko et Jerami Grant n’ont fait que retarder l’échéance, car en face, c’est un SGA en mode « finisher » qui a forcé la décision.

Avec une précision clinique — comme sur sa passe laser pour Chet Holmgren (19 points) — le meneur du Thunder a enchaîné les bons choix, principalement au scoring, avec quatre paniers en guise d’uppercuts infligés aux Blazers, puis deux lancers francs pour finir le boulot. OKC rafle la mise sur le score de 123 à 115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une fois, pas deux. On le répète après chaque match, Portland est à ce jour la seule équipe NBA à avoir battu OKC ! Les deux dernières confrontations ont tout de même permis au Thunder de laver l’affront, avec un succès à +27 la semaine passé au Paycom Center et une victoire cette nuit au Moda Center. Prochain duel entre les deux équipes dans un mois dans l’Oklahoma !

Le final de SGA. Une machine ! Shai Gilgeous-Alexander a peut-être passé beaucoup de temps sur le banc lors des quatrièmes quart-temps depuis le début de saison, il n’a pour autant rien perdu de sa capacité de “clutch player”, comme il l’a rappelé hier en tuant le match quasiment à lui seul. Portland n’était pas très loin mais n’a jamais réussi à inquiéter le champion en titre, qui s’est appuyé sur son MVP en titre pour continuer de scorer, affichant sa magnifique palette à mi-distance, jusqu’à ce que les Blazers ne finissent pas abdiquer.

Insatiable Deni Avdija. Quatrième triple-double en carrière pour Deni Avdija qui s’est encore démené pour maintenir son équipe en vie. Comme souvent, c’est un casse-tête pour l’adversaire, tant le leader des Blazers est capable de finir fort près du cercle mais aussi de créer des brèches pour ses coéquipiers. 31 points, 19 rebonds et 10 passes décisives au compteur pour finir malgré une nouvelle défaite à l’arrivée.

Portland / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Grant 34 7/18 4/11 0/0 0 3 3 2 4 1 4 3 -11 18 12
T. Camara 38 5/12 5/10 4/4 3 5 8 4 1 0 3 0 +1 19 21
K. Murray 35 5/9 2/4 1/2 4 2 6 2 1 1 2 0 -12 13 15
D. Avdija 37 6/14 0/4 19/23 3 16 19 10 1 1 1 0 +4 31 48
S. Cissoko 21 1/5 1/4 2/2 0 2 2 1 3 0 0 1 +7 5 5
R. Williams III 19 3/4 0/0 1/2 3 6 9 1 2 1 0 1 0 7 17
D. Reath 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -9 0 -1
Y. Hansen 4 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +3 0 -2
C. Love 19 4/12 2/8 2/2 0 0 0 1 2 2 0 0 +3 12 7
S. Sharpe 22 3/7 1/3 0/2 0 1 1 1 6 1 3 0 -18 7 1
R. Rupert 6 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -8 3 0
Total 35/89 16/49 29/37 13 36 49 22 22 8 14 5 115
Oklahoma City / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Holmgren 30 9/14 0/0 1/4 3 6 9 1 6 1 2 3 +14 19 23
S. Gilgeous-Alexander 36 8/16 0/3 10/12 1 3 4 5 3 1 3 0 +2 26 23
L. Dort 28 4/7 2/5 0/0 0 6 6 2 3 1 0 1 -1 10 17
Jal. Williams 34 7/18 0/0 2/2 0 8 8 5 1 0 1 3 +12 16 20
C. Wallace 21 1/5 1/3 0/0 1 2 3 4 3 1 2 0 -2 3 5
Jay. Williams 14 1/5 0/4 2/4 1 5 6 1 3 1 1 2 -4 4 7
K. Williams 13 3/4 2/2 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 +5 8 9
I. Joe 15 4/8 3/6 4/4 1 3 4 0 0 0 0 0 -2 15 15
A. Wiggins 20 2/4 1/3 0/0 1 0 1 4 4 1 1 0 +9 5 8
A. Mitchell 29 5/9 1/3 6/6 0 5 5 5 4 1 1 0 +7 17 23
Total 44/90 10/29 25/32 8 41 49 27 29 7 12 9 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH101
HOU129
CLE115
BOS117
NYK116
TOR94
PHI134
ATL142
POR115
OKC123
MIN125
SAS112
SAC107
MEM115
LAL133
NOR121

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes