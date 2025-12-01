À Portland, Shai Gilgeous-Alexander montre la lumière au Thunder

Après 20 matchs, OKC n’avait perdu qu’à Portland, ce qui donnait à cette nouvelle confrontation une saveur toute particulière. Après avoir explosé les Blazers à domicile la semaine dernière (122-95), le Thunder est donc revenu en Oregon, pour s’imposer cette fois au terme d’un match sérieux qui a fini par basculer du côté des champions en titre, emmenés par un SGA (26 points, 5 passes décisives) froid comme une lame dans le “money-time”. C’est son 93e match à 20 points et plus, deuxième meilleure série de l’histoire !

OKC a frappé en premier en profitant du 3/3 à 3-points d’Isaiah Joe pour prendre les devants (14-23). L’écart a vite été comblé par les locaux, notamment grâce à un 3-points de Jerami Grant, puis un 11-2 principalement alimenté par la paire Murray-Sharpe pour égaliser à 35-35 en milieu de deuxième quart-temps.

Malgré la pression du Thunder, Portland a réussi à virer en tête à la pause, notamment grâce à une bonne séquence de Jerami Grant, auteur d’un contre sur Jaylen Brown puis de deux paniers, dont un à 3-points, suite à une passe aveugle de Deni Avdija pour conclure la première mi-temps (55-54).

Après un troisième quart-temps équilibré, cette fois marqué par les trois paniers à 3-points de Toumani Camara (87-85), OKC a réussi à reprendre le contrôle en entamant le dernier acte par un 8-0 bouclé par Ajay Mitchell. Ce dernier s’est à nouveau illustré avec deux paniers, dont un à 3-points, puis une passe décisive pour le lay-up de Kenrich Williams afin de propulser OKC à +9 à l’entrée du « money-time » (93-102).

Les flèches de Sidy Cissoko et Jerami Grant n’ont fait que retarder l’échéance, car en face, c’est un SGA en mode « finisher » qui a forcé la décision.

Avec une précision clinique — comme sur sa passe laser pour Chet Holmgren (19 points) — le meneur du Thunder a enchaîné les bons choix, principalement au scoring, avec quatre paniers en guise d’uppercuts infligés aux Blazers, puis deux lancers francs pour finir le boulot. OKC rafle la mise sur le score de 123 à 115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une fois, pas deux. On le répète après chaque match, Portland est à ce jour la seule équipe NBA à avoir battu OKC ! Les deux dernières confrontations ont tout de même permis au Thunder de laver l’affront, avec un succès à +27 la semaine passé au Paycom Center et une victoire cette nuit au Moda Center. Prochain duel entre les deux équipes dans un mois dans l’Oklahoma !

– Le final de SGA. Une machine ! Shai Gilgeous-Alexander a peut-être passé beaucoup de temps sur le banc lors des quatrièmes quart-temps depuis le début de saison, il n’a pour autant rien perdu de sa capacité de “clutch player”, comme il l’a rappelé hier en tuant le match quasiment à lui seul. Portland n’était pas très loin mais n’a jamais réussi à inquiéter le champion en titre, qui s’est appuyé sur son MVP en titre pour continuer de scorer, affichant sa magnifique palette à mi-distance, jusqu’à ce que les Blazers ne finissent pas abdiquer.

– Insatiable Deni Avdija. Quatrième triple-double en carrière pour Deni Avdija qui s’est encore démené pour maintenir son équipe en vie. Comme souvent, c’est un casse-tête pour l’adversaire, tant le leader des Blazers est capable de finir fort près du cercle mais aussi de créer des brèches pour ses coéquipiers. 31 points, 19 rebonds et 10 passes décisives au compteur pour finir malgré une nouvelle défaite à l’arrivée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.