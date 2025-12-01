Matchs
Les Knicks tout en contrôle face aux Raptors

NBA – Portés par leur premier quart-temps et leurs paniers primés, les joueurs de New York infligent aux Raptors une deuxième défaite de suite (116-94). Les Knicks sont 2e à l’Est.

Battus la veille en prolongation à Charlotte, les Raptors prennent une grosse vague en pleine tête dès le premier quart-temps. Les Knicks trouvent la cible à 3-pts à neuf reprises, avec notamment Miles McBride et Jordan Clarkson qui se régalent. L’écart est déjà fait à l’issue des douze premières minutes (41-22).

Néanmoins, l’équipe canadienne ne panique pas. Scottie Barnes met quelques paniers primés et doucement, les Canadiens reviennent dans la rencontre au fil de la première période (59-52).

Sauf que tout explose en troisième quart-temps. Cette fois, c’est Josh Hart qui fait mal derrière la ligne et Mikal Bridges met son grain de sel avec sa défense et quelques paniers. Les Knicks passent un 16-1 et les Raptors sont sonnés avant le dernier quart-temps (93-77).

Les dernières minutes n’ont aucun intérêt, elles sont d’ailleurs dominées par Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson à l’intérieur. La victoire new-yorkaise est aussi large que logique (116-94) et c’est leur quatrième de suite. Un succès qui leur permet de piquer la 2e place de la conférence Est aux Raptors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps à 3-pts des Knicks. Même si c’est le 16-1 du troisième quart-temps qui va totalement enfoncer les Raptors, les Knicks ont marqué les esprits avec ce premier quart-temps. Surtout Miles McBride, auteur de quatre paniers derrière l’arc. C’était trop facile pour les troupes de Mike Brown, qui vont trouver la cible avec 64% de réussite (9/14) et la défense de Toronto va couler, encaissant 41 points.

– Record pour Guerschon Yabusele. Le Français n’a pas fait un gros match mais en dix minutes, il a inscrit 7 points (3/5 au shoot) et pris 4 rebonds. Et mine de rien, c’est son record de points cette saison. Avec ses cinq points en premier quart-temps, il a pleinement participé à la fête et n’a pas seulement eu des miettes à la fin.

– Une répétition avant les choses sérieuses. Ce duel, au sommet de la conférence Est, sera également celui d’un quart de finale de la NBA Cup, dans moins de dix jours, le 9 décembre. Les deux équipes se retrouveront à Toronto, pour une place à Las Vegas. Dominés ce dimanche, les Raptors sont prévenus.

New York / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Towns 31 8/15 1/4 5/7 3 5 8 2 3 0 4 0 +3 22 19
J. Hart 35 8/12 4/7 0/0 5 7 12 7 2 3 4 0 +24 20 34
M. Bridges 33 6/10 2/4 0/0 2 1 3 3 5 2 1 2 +17 14 19
J. Brunson 34 6/19 1/6 5/5 2 4 6 7 0 0 2 0 +25 18 16
M. McBride 35 5/11 4/8 0/0 2 3 5 2 1 2 2 0 +18 14 15
G. Yabusele 10 3/5 1/3 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 +6 7 10
T. Evbuomwan 2 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +2 0 1
M. Diawara 4 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 +2 0 0
M. Robinson 17 1/4 0/0 0/2 7 8 15 0 1 0 0 0 +17 2 12
A. Hukporti 4 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 +2 0 1
J. Clarkson 21 5/13 3/10 0/0 0 1 1 2 1 0 2 1 -3 13 7
T. Kolek 14 2/6 0/2 2/2 1 1 2 3 1 2 1 0 -3 6 8
Total 44/96 16/45 12/16 25 36 61 27 15 9 18 3 116
Toronto / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 32 4/11 2/5 4/7 0 1 1 4 1 0 5 0 -22 14 4
J. Battle 11 2/4 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -13 4 2
S. Barnes 32 7/17 4/7 0/0 2 3 5 4 4 1 3 2 -6 18 17
I. Quickley 35 7/14 4/10 1/3 0 2 2 8 2 0 2 0 -8 19 18
J. Walter 21 3/7 1/4 0/0 1 3 4 1 1 0 1 2 -15 7 9
S. Mamukelashvili 27 3/9 0/3 3/4 3 4 7 1 0 1 1 2 -17 9 12
C. Murray-Boyles 22 5/6 0/1 1/3 5 3 8 2 2 1 3 0 -5 11 16
J. Mogbo 4 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -3 2 2
O. Agbaji 17 3/4 0/0 0/0 2 3 5 1 2 1 1 0 +3 6 11
J. Shead 17 1/6 0/3 0/0 0 1 1 5 2 4 1 0 -17 2 6
C. Hepburn 5 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -4 0 -1
G. Dick 18 1/4 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -3 2 2
Total 37/88 11/37 9/17 14 26 40 26 15 9 18 6 94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH101
HOU129
CLE115
BOS117
NYK116
TOR94
PHI134
ATL142
POR115
OKC123
MIN125
SAS112
SAC107
MEM115
LAL133
NOR121

Par Jonathan Demay
