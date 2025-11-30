Le duo Knueppel-Bridges renverse les Raptors en prolongation !

Toronto pensait tenir le bon bout en vue de décrocher une dixième victoire de suite. Et puis tout s’est écroulé !

Le duo Knueppel-Sexton (20 et 18 points) a parfaitement secondé LaMelo Ball, ménagé sur la fin de match, et Miles Bridges (35 points) a mis le dernier coup d’accélérateur en prolongation pour permettre à Charlotte d’empocher une deuxième victoire consécutive, une première cette saison !

Tout avait pourtant bien commencé pour les Canadiens, partis sur un 21-7 conclu par un tir à mi-distance d’Immanuel Quickley. Moussa Diabaté a tenté de sonner la révolte avec un dunk et un ballon bien ressorti pour le 3-points de Liam McNeeley (19-29), mais Toronto a réussi à garder ses distances, entre le 3-points de Jamal Shead en guise de réponse, puis ceux de Sandro Mamukelashvili et Immanuel Quickley en début de deuxième quart-temps (32-46).

Une fois encore, Moussa Diabaté s’est montré pour contribuer à grappiller l’écart avant la pause, avec deux nouveaux paniers dont un dunk et une passe décisive pour le 3-points de Collin Sexton afin de ramener les Hornets à -6 à la pause (52-58).

Miles Bridges domine la fin de match

Charlotte a su rester au contact avec les apports de LaMelo Ball et Miles Bridges plus entreprenants, à l’image du dunk rageur de Bridges pour revenir à une possession des Raptors (79-77). Les Raptors ont répondu par un 8-2 en fin de troisième quart-temps avant de repasser à +12 grâce à l’œuvre du tandem Quickley-Barnes puis aux deux paniers coup sur coup de Sandro Mamukelashvili (88-100).

En à peine plus de cinq minutes, Charlotte a alors réussi à finir fort pour arracher le prolongation, avec des séquences défensives décisives, de l’impact physique apporté par un Miles Bridges en mode bulldozer, et une pointe d’adresse extérieure. Après le 3-points de Collin Sexton qui a redonné espoir à tout un groupe à deux minutes de la fin (98-100), c’est en effet Kon Knueppel qui a eu le sang-froid nécessaire pour égaliser à 104-104 depuis le corner, rattrapant au passage le lancer-franc raté par Miles Bridges quelques secondes plus tôt.

La dernière tentative ratée par Brandon Ingram a envoyé les deux équipes en prolongation, pour cinq minutes de plus dominées par Miles Bridges, qui a offert la victoire aux siens grâce à ses 10 points sur 14 inscrits par les Hornets pour s’imposer 118-111. Après avoir scoré les 8 premiers points de son équipe, l’ailier s’est fait plaisir en allant claquer un alley-oop servi par Brandon Miller. Renversant !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fin de série pour les Raptors. En plus de s’incliner sur le parquet de l’une des pires équipes de la conférence Est, Toronto a raté une belle occasion de signer un dixième succès de suite. Les hommes de Darko Rajakovic ont peut-être levé le pied un poil trop tôt, et les Hornets en ont profité pour revenir et rafler la mise en prolongation. Frustrant pour une formation de Toronto qui n’avait plus perdu depuis près de trois semaines et se retrouve désormais sous la pression de New York, son adversaire en “back-to-back” ce soir, encore à l’extérieur.

Le sang-froid de Kon Knueppel. A -3 à dix secondes de la fin, Charles Lee a misé sur un 3-points rapide de son rookie pour essayer de forcer une prolongation. Face à Brandon Ingram, ce dernier a répondu avec une petite feinte (à la Vince Carter) avant de déclencher son tir depuis le corner : ficelle ! Une preuve de plus, s’il en fallait une, qui confirme le talent et aussi toute la lucidité de l’ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke.

Le final de Miles Bridges. L’ailier a fait un sacré chantier, et il fallait au moins ça pour rivaliser avec Toronto, et tandis que Brandon Miller est passé complètement à côté (1/13 au tir). Miles Bridges a été présent dans les moments importants, notamment lorsqu’il a fallu relever la tête en début de partie, et surtout en prolongation avec ses 10 points qui ont finir par faire plier les Raptors. Son meilleur match depuis le début de saison avec ses 35 points, à 13/23 au tir.

– LaMelo Ball ménagé. Le succès est d’autant plus savoureux pour les Hornets qu’il a été acquis sans l’aide de LaMelo Ball dans le final. Toujours sous restriction de minutes pour ce “back-to-back”, le meneur a quitté le parquet à un peu plus de 8 minutes de la fin du quatrième quart-temps, terminant son match à 14 points et 5 passes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.