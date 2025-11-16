Cooper Flagg apprécie de ne plus être meneur de jeu

Initialement favori pour le titre de Rookie de l'année 2026, Cooper Flagg n'est pas entré idéalement dans sa première année en NBA. La faute, notamment, à cette absence de meneur de jeu chez les Mavericks, qui lui a valu de dépanner à ce poste pendant quelques rencontres pour commencer.

Loin de favoriser l'adaptation du premier choix de la Draft 2025, limité à 13.6 points, 6.3 rebonds et 2.9 passes de moyenne au cours de ses sept premiers matchs dans la ligue (à 39% au shoot, dont 31% à 3-points). Un apprentissage à la dure, donc…

« Être meneur de jeu, ça implique beaucoup de responsabilités et je ne sais pas si j'étais prêt pour ça tout de suite… » reconnaît volontiers l'intéressé, alors que Dallas occupe les bas-fonds de la conférence Ouest, avec seulement 3 victoires pour 10 défaites. « Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y revenir ou progresser, mais dernièrement, ça a été plus simple d'avoir quelqu'un d'autre pour m'aider avec la pression (défensive). »

Reculer pour mieux ressayer ?

Et Cooper Flagg d'insister, alors que D'Angelo Russell ou Brandon Williams sont notamment venus le décharger au niveau de ses responsabilités avec le ballon : « Ça ne veut pas dire que je ne peux pas remonter la balle, mais avoir un autre porteur de balle m'aide. »

Depuis le changement de cinq majeur, il y a d'ailleurs du mieux dans les statistiques de l'ancien pensionnaire de Duke : 17 points, 7 rebonds, 3.3 passes et 2 interceptions de moyenne sur six matchs (à 48% au shoot, dont 23% à 3-points). Le signe qu'il valait mieux abandonner rapidement l'expérience « Point Flagg » dans le Texas ?

« On joue pour quelque chose de plus grand. Avoir cette expérience dès le début est une bénédiction » indiquait en tout cas Jason Kidd, le coach des Mavericks, au début du mois. « Cela ne pourra que nous aider dans ce marathon, avoir un autre porteur de balle capable de prendre des décisions quand nous serons au complet. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 13 33:55 43.6 26.9 80.5 1.1 5.5 6.6 3.1 2.4 1.4 2.5 0.7 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.