Cooper Flagg apprend face aux meilleurs défenseurs de la NBA

Non seulement Cooper Flagg évolue à un poste qui n'est pas le sien, celui de meneur de jeu, mais en plus, il se retrouve chaque soir confronté aux meilleurs défenseurs adverses. Et ce sera comme ça tant qu'Anthony Davis et Kyrie Irving ne seront pas sur le terrain pour l'épauler.

« Quand on regarde notre équipe au complet, quand elle est en bonne santé, Kai sera défendu par le meilleur défenseur extérieur et AD par le meilleur défenseur intérieur, » anticipe Kidd. « Cooper affronte actuellement les deux – le meilleur défenseur au large, puis celui dans la raquette”.

La nuit dernière, Flagg a compilé 12 points, 6 rebonds et 6 passes face aux Wizards, et la bonne nouvelle, c'est que les Mavericks ont gagné. Ce n'est que leur 3e victoire de la saison, et Flagg a déjà connu la défaite à sept reprises. L'an passé, avec Duke, il avait terminé invaincu en saison régulière…

« Ce n’est ni le lycée ni l’université, donc tu vas perdre plus de quatre ou six matchs, » poursuit Kidd. « Mais chaque défaite est une leçon. Cela ne t’empêche pas de devenir un champion ou l’un des meilleurs joueurs du monde. Il faut s’adapter, comprendre que la défaite fait partie du processus, et apprendre de chaque match. »

Quant à savoir si Flagg va se frustrer d'être serré de près par deux ou trois défenseurs, même analyse pour Kidd. « Cela ne peut que le rendre meilleur avec le temps, surtout lorsqu’il jouera à leurs côtés. Son jeu sera beaucoup plus fluide et il pourra faire tout ce qu’on sait qu’il est capable de faire. Cela dit, il parvient déjà à marquer contre certains des meilleurs défenseurs de la ligue. »