Malgré un changement de cinq majeur, les Mavs n’y arrivent pas…

Cooper Flagg a bien tenté d'arracher son propre rebond. Les Pelicans sont parvenus à récupérer le cuir, échapper à la faute et laisser le chrono s'écouler jusqu'à la fin. Et NOLA signait la « surprise » en s'imposant sur le parquet des Texans. Une surprise somme toute relative au regard de la situation au classement.

Les deux équipes affichent désormais le même bilan, à 2 victoires pour 6 défaites, et ferment la marche à l'Ouest. Interrogé sur ce départ manqué, Jason Kidd a une réponse toute prête : son équipe n'est pas assez adroite.

« Il faut mettre les tirs. On ne les met pas. On obtient pourtant de très bons tirs. On a aussi manqué quelques layups qu’on réussit d’habitude, et ça arrive au cours d’une saison. […] Et puis, il faut comprendre que les tirs à 3-points ont été largement ouverts. Ils ne sont juste pas rentrés de manière régulière », note le coach qui évoque les tirs « briqués » par ses joueurs.

Une adresse en berne depuis la reprise

Le technicien n'exagère pas. Depuis le début de saison, sa troupe tourne à 44% de réussite (26e dans la ligue), avec seulement 31.5% à 3-points (28e). Symbole de cette maladresse patente, ce tir final manqué par Cooper Flagg, alors qu'il avait fait la différence sur le dribble et s'était offert un petit shoot au niveau de la ligne des lancers-francs.

Un shoot parfaitement ouvert qui aurait permis d'égaliser, pour une éventuelle prolongation. Le rookie a terminé meilleur marqueur de sa formation – 20 points à 8/19 aux tirs – avec une configuration nouvelle pour lui : pour la première fois de la saison, il a évolué avec un meneur de jeu à ses côtés dans le cinq majeur. Jason Kidd avait titularisé D'Angelo Russell, poussant Klay Thompson sur le banc.

« Lorsqu’on a un meneur de jeu sur le terrain, ça se passe plutôt bien », lâche Jason Kidd qui s'était refusé à cette option jusqu'ici. « Alors j’ai parlé à Klay, je lui ai demandé – ce n’est pas permanent – s’il pouvait sortir du banc. Il était d’accord avec ça. Et je pense que son entrée en jeu nous a vraiment donné un coup de boost. Le premier groupe, pour une raison ou une autre, était un peu crispé. Tout le monde essayait de jouer parfaitement, et certains tirs sont rentrés puis ressortis. »

Ceux de D'Angelo Russell notamment, seulement à 9 points à 3/10 aux tirs. En 21 minutes, il a distribué 3 ballons, en a perdus 2 autres et terminé avec un -11 lorsqu'il était en jeu. Klay Thompson, lui, n'a pas beaucoup plus pesé dans les débats (11 points à 4/7). Collectivement, les Mavs n'ont généré que 18 passes décisives.

Cooper Flagg fait la moue

« On a joué de manière naturelle. J’ai trouvé que parfois le jeu s’est un peu figé, mais on doit continuer à travailler sur la circulation du ballon, sur notre organisation, et sur l’exploitation des déséquilibres. On aurait pu être un peu mieux organisés ce soir », commente Cooper Flagg, interrogé sur son association avec le meneur dans le cinq, estimant que des joueurs s'étaient parfois retrouvés à de mauvais endroits sur le terrain.

Résultat : la frustration monte. « Je sais qu'on est tous contrariés, évidemment, par le fait qu’on perde. Si l’un d’entre nous était satisfait de ça, il y aurait un vrai problème. Il y a donc forcément un sentiment de frustration, […]. Mais on sait aussi qu’on n’en est qu’à huit matchs sur 82, donc il en reste beaucoup. On ne va pas continuer à s’en servir comme excuse, mais c’est un fait », livre Max Christie, pour qui cette période va être « formatrice ».

Face aux journalistes, Cooper Flagg fait encore plus la moue. « C'est la première fois que je perds autant, peut-être même depuis toujours. Donc oui, c’est évidemment très différent. […] Les gars essaient de garder la tête froide et de se rappeler qu’il reste encore beaucoup de matchs à jouer et qu’il est encore très tôt dans la saison ».