Stats & Highlights | Première défaite pour le Thunder, première victoire pour les Nets

Publié le 6/11/2025 à 7:57
Publié le 6/11/2025 à 7:57
Modifié le 6/11/2025 à 13:26

Battu à Portland, le Thunder subit sa première défaite de la saison, après huit victoires. Pour les Nets, c'est une première victoire, acquise sur le terrain des Pacers.

Deni Avdija et les BlazersIl n'y a plus d'équipe invaincue en NBA ! Alors qu'ils avaient pourtant pris le meilleur départ, au point de compter jusqu'à 22 points d'avance, le Thunder s'est fait renverser par les Blazers de Deni Avdija (26 points, 10 rebonds, 9 passes) dans le dernier quart-temps. Et perd donc son premier match de la saison…

Quatrième victoire consécutive des Pistons du duo Cade Cunningham (31 points, 10 passes) – Jalen Duren (22 points – 22 rebonds), simplement trop fort pour le Jazz, désormais privé de Walker Kessler.

Malgré la sortie rapide sur blessure de Cam Thomas, les Nets ont de leur côté décroché leur première victoire de la saison sur le parquet des Pacers. Avec notamment 32 points et 11 rebonds de Michael Porter Jr.

Alex Sarr (31 points, 8 rebonds) continue de son côté son bon début de saison individuel, mais les Wizards n'ont pas tenu le choc face aux Celtics, avec des extérieurs en grosse difficulté. Bilal Coulibaly, sorti blessé, doit ainsi se contenter d'un petit point, à 0/5 au tir, en 16 minutes sur le terrain.

Enfin, Saddiq Bey (22 points, 9 rebonds) et les Pelicans s'offrent un deuxième succès consécutif en battant les Mavericks. Jason Kidd avait pourtant modifié son cinq majeur, en plaçant D'Angelo Russell comme titulaire à la mène, afin de remettre Cooper Flagg (20 points, 9 rebonds) à un poste d'ailier plus naturel.

Cleveland – Philadelphie
New York – Minnesota
Memphis – Houston
Denver – Miami
LA Lakers – San Antonio
Sacramento – Golden State

Detroit – Utah : 114-103

Detroit / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Robinson 28 3/7 3/6 0/2 0 2 2 0 3 0 2 0 +8 9 3
I. Stewart 31 4/9 2/6 0/0 0 6 6 1 1 0 1 3 +12 10 14
J. Duren 35 10/15 0/0 2/4 7 15 22 3 2 0 1 1 +18 22 40
C. Cunningham 37 13/28 3/9 2/2 1 2 3 10 4 1 3 0 +8 31 27
A. Thompson 31 7/12 0/0 4/6 3 4 7 3 3 1 2 1 +22 18 21
P. Reed 7 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 -6 2 0
R. Holland II 28 4/7 1/1 0/0 1 5 6 4 2 2 0 1 -3 9 19
J. Green 23 0/3 0/3 3/4 1 3 4 1 3 0 0 0 -1 3 4
C. LeVert 19 3/8 2/5 2/4 0 2 2 1 2 1 3 0 -3 10 4
Total 45/91 11/30 13/22 13 39 52 23 23 5 13 6 114
Utah / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 40 8/22 3/12 6/6 0 4 4 0 2 2 2 0 -6 25 15
T. Hendricks 18 0/3 0/1 0/0 2 5 7 0 0 0 1 0 +10 0 3
J. Nurkic 33 2/8 0/2 2/2 3 14 17 4 3 4 2 1 -2 6 24
S. Mykhailiuk 36 10/16 6/11 2/3 0 2 2 2 1 1 1 0 -7 28 25
K. George 35 6/18 1/5 6/7 0 2 2 5 0 0 2 0 -11 19 11
K. Love 14 0/3 0/3 3/4 1 2 3 3 2 0 0 0 -10 3 5
K. Filipowski 20 1/5 0/2 2/2 2 2 4 2 0 0 2 1 -10 4 5
B. Sensabaugh - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0
E. Harkless 10 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -9 3 4
A. Bailey 19 3/6 0/0 3/4 3 1 4 1 5 0 1 0 -15 9 9
W. Clayton Jr. 15 2/4 1/2 1/1 0 0 0 6 3 0 4 0 +3 6 6
Total 33/86 12/39 25/29 11 33 44 23 17 7 15 2 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Brooklyn : 103-112

Indiana / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 36 10/21 1/3 2/6 0 6 6 9 5 1 7 0 -10 23 17
I. Jackson 20 4/6 0/0 0/0 1 6 7 1 4 1 2 0 -9 8 13
J. Walker 32 3/11 0/1 0/0 0 6 6 6 2 0 1 1 -9 6 10
A. Nesmith 32 6/17 3/9 0/1 5 2 7 3 2 1 3 0 -6 15 11
B. Sheppard 35 7/13 3/7 1/1 0 4 4 3 3 1 1 1 +5 18 20
J. Robinson-Earl 24 3/9 1/2 1/1 7 8 15 2 1 1 0 0 -9 8 20
C. Martin 8 1/3 0/2 0/0 0 4 4 0 1 1 0 0 +2 2 5
T. Bradley 14 1/3 0/0 2/2 2 0 2 1 1 0 0 0 -6 4 5
J. Huff 18 5/10 4/9 2/2 0 2 2 0 4 0 1 2 +7 16 14
R. Dennis 5 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -2
T. Peter 16 1/4 1/3 0/0 1 2 3 4 0 0 1 1 -5 3 7
Total 41/99 13/36 8/13 16 40 56 29 23 6 16 5 103
Brooklyn / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 35 10/20 4/11 8/11 2 9 11 3 4 1 5 0 +2 32 29
N. Clowney 30 6/9 2/5 3/4 0 4 4 1 3 0 3 0 +8 17 15
N. Claxton 34 5/9 0/0 8/10 4 6 10 6 3 3 0 2 -4 18 33
T. Mann 35 5/12 1/3 4/4 0 1 1 6 3 2 1 0 +15 15 16
C. Thomas 6 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +4 0 -1
J. Wilson 21 2/4 2/4 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 +1 6 5
Z. Williams 24 1/8 1/5 0/0 2 1 3 2 2 0 2 2 -2 3 1
D. Sharpe 14 1/5 0/0 3/4 2 5 7 3 0 0 0 0 +13 5 10
T. Martin 27 6/11 4/7 0/2 0 5 5 2 0 1 1 0 +10 16 16
E. Demin 13 0/6 0/5 0/0 0 3 3 2 0 2 0 1 -2 0 2
Total 36/86 14/40 26/35 10 35 45 26 17 9 12 5 112

Boston – Washington : 136-107

Boston / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Minott 34 8/12 3/6 2/2 1 4 5 0 3 3 1 0 +18 21 24
N. Queta 24 7/7 0/0 1/2 4 8 12 5 4 1 0 1 +23 15 33
D. White 29 4/8 2/5 2/4 0 3 3 8 0 3 0 2 +22 12 22
J. Brown 26 13/21 2/4 7/9 1 4 5 5 2 1 1 0 +11 35 35
P. Pritchard 24 7/12 2/6 2/2 1 1 2 5 2 0 2 0 +36 18 18
S. Hauser 22 1/8 1/6 0/0 1 1 2 3 1 0 0 0 +3 3 1
L. Garza 7 0/2 0/0 2/2 2 0 2 1 2 1 0 0 -3 2 4
A. Simons 30 7/16 4/10 0/0 0 0 0 2 4 1 1 0 +6 18 11
B. Scheierman 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 0 -1
J. Walsh 24 3/4 1/2 0/0 2 5 7 1 4 2 0 0 +27 7 16
H. Gonzalez 17 2/4 1/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 5 6
Total 52/95 16/41 16/21 12 28 40 31 24 12 5 3 136
Washington / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Champagnie 19 4/4 2/2 2/3 3 2 5 0 2 1 1 0 -9 12 16
K. George 28 3/9 0/3 3/5 0 2 2 3 5 0 3 0 -18 9 3
A. Sarr 29 12/20 4/5 3/4 3 5 8 2 0 0 2 3 -26 31 33
C. McCollum 18 1/10 0/4 1/1 0 1 1 4 3 0 0 0 -9 3 -1
B. Coulibaly 16 0/5 0/3 1/2 1 1 2 3 2 0 2 0 -8 1 -2
M. Bagley III 13 5/6 0/0 1/1 2 3 5 2 2 0 2 1 -1 11 16
C. Kispert 13 3/5 1/2 1/2 0 2 2 1 0 0 1 0 -1 8 7
T. Vukcevic 6 2/3 0/1 1/1 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 5 6
C. Whitmore 8 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 -8 2 1
M. Branham 17 3/5 0/2 4/4 1 2 3 0 0 0 0 0 -9 10 11
B. Carrington 31 1/2 1/2 0/0 0 5 5 6 1 0 3 0 -30 3 10
W. Riley 12 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 -7 4 5
AJ Johnson 6 0/0 0/0 1/2 1 1 2 1 0 0 0 0 -2 1 3
T. Johnson 24 2/5 1/2 2/2 0 1 1 1 3 0 3 0 -15 7 3
Total 39/80 9/27 20/27 11 28 39 25 18 2 19 5 107

Dallas – New Orleans : 99-101

Dallas / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 25 6/8 0/0 3/3 4 4 8 0 3 2 2 2 +8 15 23
P.J. Washington 38 5/13 1/3 4/7 3 8 11 1 0 1 4 2 -2 15 15
C. Flagg 35 8/19 1/5 3/3 0 9 9 2 1 3 2 2 +1 20 23
D. Russell 21 3/10 2/4 1/1 0 0 0 3 3 0 2 1 -11 9 4
M. Christie 27 5/12 2/6 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 -3 12 10
D. Powell 10 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 -1 0 0
C. Martin 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 0 0
N. Marshall 26 2/5 0/2 3/4 0 5 5 5 3 1 1 0 -10 7 13
M. Cisse 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Thompson 21 4/7 3/6 0/0 0 4 4 3 0 1 3 0 +4 11 13
B. Williams 19 4/9 1/3 1/2 0 1 1 3 2 2 1 0 +6 10 9
J. Hardy 10 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +5 0 -3
Total 37/89 10/32 15/20 10 34 44 18 15 11 15 7 99
New Orleans / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Looney 15 4/8 0/1 0/0 4 2 6 2 1 0 0 1 -1 8 13
H. Jones 35 6/10 0/2 0/1 2 3 5 2 2 2 2 1 +10 12 15
T. Murphy III 38 3/12 1/6 4/4 3 6 9 5 2 2 3 1 +1 11 16
S. Bey 30 9/14 4/6 0/0 1 8 9 1 0 0 1 0 -1 22 26
J. Fears 25 5/15 1/6 2/2 1 4 5 3 3 1 3 0 -10 13 9
K. Matkovic 10 1/2 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 +1 2 3
D. Queen 26 3/8 0/0 5/7 1 6 7 2 3 3 3 0 -3 11 13
J. Alvarado 23 4/8 3/5 2/2 1 7 8 2 1 0 1 0 +12 13 18
M. Peavy 18 0/1 0/1 0/0 0 3 3 0 3 0 0 0 +1 0 2
J. Hawkins 20 4/13 1/4 0/0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 9 5
Total 39/91 10/31 13/16 14 42 56 18 18 10 13 3 101

Portland – Oklahoma City : 121-119

Portland / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 37 6/9 3/5 1/2 2 3 5 2 6 0 3 1 -12 16 17
D. Avdija 37 5/17 1/5 15/16 3 7 10 9 3 2 3 1 +6 26 32
D. Clingan 25 2/7 1/4 2/2 2 6 8 0 3 2 1 2 +1 7 13
J. Holiday 35 7/16 6/10 2/2 1 5 6 2 0 1 4 0 -5 22 18
S. Sharpe 23 6/15 2/5 4/4 2 4 6 1 0 3 2 1 -5 18 18
J. Grant 34 6/14 2/6 6/6 0 5 5 5 5 0 1 1 +9 20 22
K. Murray 18 0/2 0/1 0/0 0 3 3 2 5 0 1 0 0 0 2
R. Williams III 4 0/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -9 0 0
D. Reath 20 4/5 4/5 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +21 12 13
S. Cissoko 8 0/1 0/1 0/0 1 2 3 0 2 0 0 0 +4 0 2
Total 36/88 19/43 30/32 11 37 48 23 24 8 15 6 121
Oklahoma City / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Hartenstein 31 3/4 0/1 4/5 4 7 11 3 3 2 4 0 -3 10 20
S. Gilgeous-Alexander 38 10/26 3/5 12/13 2 7 9 4 5 0 0 0 +1 35 31
A. Wiggins 27 10/19 7/10 0/0 0 2 2 2 5 3 0 0 +12 27 25
C. Wallace 36 2/4 1/3 0/0 4 4 8 5 5 3 3 0 +5 5 16
A. Mitchell 31 7/11 0/1 7/7 0 4 4 3 3 1 5 0 -3 21 20
Jay. Williams 21 1/5 1/5 0/0 1 8 9 4 1 0 0 2 -10 3 14
B. Barnhizer 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
O. Dieng 20 1/6 0/2 2/2 2 4 6 1 2 0 0 2 +1 4 8
B. Carlson 8 0/4 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 -13 0 -2
I. Joe 26 4/12 3/10 3/4 0 0 0 2 1 0 2 0 +3 14 5
Total 38/91 15/38 28/31 13 37 50 24 27 9 14 5 119

