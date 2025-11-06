Il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA ! Alors qu'ils avaient pourtant pris le meilleur départ, au point de compter jusqu'à 22 points d'avance, le Thunder s'est fait renverser par les Blazers de Deni Avdija (26 points, 10 rebonds, 9 passes) dans le dernier quart-temps. Et perd donc son premier match de la saison…

Quatrième victoire consécutive des Pistons du duo Cade Cunningham (31 points, 10 passes) – Jalen Duren (22 points – 22 rebonds), simplement trop fort pour le Jazz, désormais privé de Walker Kessler.

Malgré la sortie rapide sur blessure de Cam Thomas, les Nets ont de leur côté décroché leur première victoire de la saison sur le parquet des Pacers. Avec notamment 32 points et 11 rebonds de Michael Porter Jr.

Alex Sarr (31 points, 8 rebonds) continue de son côté son bon début de saison individuel, mais les Wizards n'ont pas tenu le choc face aux Celtics, avec des extérieurs en grosse difficulté. Bilal Coulibaly, sorti blessé, doit ainsi se contenter d'un petit point, à 0/5 au tir, en 16 minutes sur le terrain.

Enfin, Saddiq Bey (22 points, 9 rebonds) et les Pelicans s'offrent un deuxième succès consécutif en battant les Mavericks. Jason Kidd avait pourtant modifié son cinq majeur, en plaçant D'Angelo Russell comme titulaire à la mène, afin de remettre Cooper Flagg (20 points, 9 rebonds) à un poste d'ailier plus naturel.

Detroit – Utah : 114-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 132 PHI 121 DET 114 UTH 103 IND 103 BRO 112 BOS 136 WAS 107 NYK 137 MIN 114 MEM 109 HOU 124 DAL 99 NOR 101 DEN 122 MIA 112 LAL 118 SAS 116 POR 121 OKC 119 SAC 121 GSW 116

Indiana – Brooklyn : 103-112

Boston – Washington : 136-107

Dallas – New Orleans : 99-101

Portland – Oklahoma City : 121-119

