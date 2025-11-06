Amen Thompson et les Rockets en contrôle à Memphis

Les Rockets ont trouvé leur rythme de croisière. Après deux défaites inaugurales, les Texans enchaînent une cinquième victoire de rang en s'imposant sans difficulté sur le parquet des Grizzlies (109-124). Rencontre au cours de laquelle ils n'ont quasiment pas été menés en score.

Et au cours de laquelle Kevin Durant n'a pas eu besoin d'afficher un haut niveau d'adresse (11 points à 5/18) tant Amen Thompson a dominé les débats (28 points, 10 rebonds et 7 passes). Et pris ses responsabilités comme jamais (26 tirs tentés, record en carrière).

Grâce à ses qualités athlétiques hors-normes, l'ailier, qui est venu en soutien d'un Alperen Sengun en mode force tranquille (20 points, 16 rebonds et 7 passes), a passé sa soirée à prendre le dessus sur la défense intérieure adverse. Une domination intérieure désormais commune pour les Texans qui ont inscrit 20 points de plus que les Grizzlies dans la peinture (60 à 40).

À la pause, le retard des locaux restait acceptable (51-60), jusqu'à ce sérieux trou d'air subi dans le milieu du troisième quart-temps. Délaissé par la défense de Memphis, Josh Okogie en a profité pour convertir trois paniers à 3-points de suite et offrir le plus gros écart du match en faveur de Houston (63-84).

Après ce coup d'accélérateur, les visiteurs n'ont plus vraiment eu à s'en faire, d'autant que leurs adversaires, malgré le bon finish de Cam Spencer, meilleur marqueur de sa formation (19 points), ont shooté à moins de 40% de réussite aux tirs. Et semblent sérieusement embourbés du fait de la situation autour de Ja Morant.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Ja Morant au petit trot. Un tir à 3-points court et plat, une transmission hasardeuse convertie en contre-attaque en faveur des Rockets et sans gros effort pour se replier de sa part… Ainsi a démarré la nouvelle soirée très moyenne de Ja Morant. La suite n'a pas été beaucoup plus encourageante. Le meneur a certes terminé meilleur marqueur parmi les titulaires (Jaren Jackson Jr. à seulement 9 points à 2/6…) avec 17 points, ainsi que 8 passes. Mais avec un niveau d'adresse trop aléatoire (6/19 aux tirs dont 1/7 de loin et 6 ballons perdus). Et toujours une nonchalance qui interroge pour son avenir à Memphis.

– Une équipe qui monte à l'Ouest. Derrière le quasi intouchable Thunder avec ses 8 victoires de rang pour démarrer, Houston grimpe les échelons à l'Ouest grâce à sa série de victoires en cours. Des victoires qui surviennent avec un écart moyen à 19 unités, preuve de la domination qui s'exprime de leur part. Cette nuit encore, tous les éléments du cinq ont franchi la barre des 10 points, en plus de deux joueurs du banc avec une rotation encore limitée à 8 joueurs. Et la bataille du rebond a encore été gagnée pour la meilleure équipe de la ligue en la matière, du fait de ses centimètres. Vendredi, Houston se déplace à San Antonio pour un derby aux allures de choc.

– Une équipe qui descend. Avec quatre revers de rang et un bilan à négatif (3v-6d), Memphis se rapproche de la queue du classement à l'Ouest. Vendredi, les Grizzlies accueillent les Mavs pour le « choc » des bilans négatifs, avant d'enchaîner un calendrier coriace : réception du Thunder, puis « road trip » très compliqué (Knicks, Celtics, Cavs et Spurs).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.