Victor Wembanyama décevant, les Lakers arrachent la victoire face aux Spurs

Les Spurs prennent le meilleur départ, bien aidés par une faute flagrante de Marcus Smart après seulement trois minutes de jeu. Julian Champagnie a la main chaude, et San Antonio n'a pas besoin d'un grand Victor Wembanyama pour creuser un premier écart (10-20). Les Lakers ne paniquent pas et Luka Doncic s'occupe, comme bien souvent, de tout. Créateur, le Slovène y ajoute une grosse présence défensive dans le premier quart-temps, avec trois interceptions et deux contres. Cela compense en partie sa maladresse au tir (4/11, et 4/7 aux lancers-francs), et cela permet surtout à Los Angeles de recoller au score pendant que “Wemby” souffle sur le banc.

Le Français est de retour, mais il prend rapidement deux fautes consécutives, et se retrouve avec trois fautes après quelques minutes. Et Luka Doncic en fait de même une minute plus tard ! Mais si Wembanyama est préservé sur le banc, Doncic reste en jeu. Le pari est audacieux, mais il paie tant le maître à jouer de Los Angeles change tout.

Rui Hachimura lui emboîte le pas et les Lakers recollent. Les Spurs tiennent bon en attaque avec des bons Keldon Johnson et Jeremy Sochan en sortie de banc, et les débats s'équilibrent. La dernière seconde fait monter un peu la température, alors qu'un coup de sifflet pourrait coûter à Wembanyama sa quatrième faute. Mais les arbitres refusent le challenge à JJ Redick et tout reste à faire à la pause (60-59).

La gestion des fautes, facteur décisif

Au lieu de Wembanyama, c'est Luka Doncic qui reçoit sa quatrième faute rapide dans le troisième quart-temps. Cela n'empêche pas les Lakers de poursuivre leur plan sur Victor Wembanyama en tentant de le prendre à deux le plus loin possible du cercle. Mais la stratégie libère les shooteurs des Spurs, Harrison Barnes en tête, auteur d'un parfait 3/3 à 3-points sur la période. Wembanyama ne force pas, et fait parler sa technique pour aller dunker après un eurostep. Les visiteurs signent un premier 8-0, puis un 12-3 pour prendre leurs distances.

Les coups de sifflet pleuvent (24 lancers-francs tirés dans le troisième quart dont 16 pour San Antonio) pour la plus grande frustration des Lakers, relégués à huit points pour débuter le dernier acte.

Les Angelinos soufflent avec la cinquième faute rapide reçue par Victor Wembanyama. Mais Sochan fait beaucoup de bien par son agressivité près du cercle en transition ou au rebond offensif.

Et c'est au tour de Doncic de prendre sa cinquième faute ! La fin de match est étouffante, et Deandre Ayton fait le plus grand bien aux locaux, revenus à une possession à cinq minutes de la fin. Victor Wembanyama est en difficulté offensivement, et Smart égalise à un peu plus de trois minutes du terme. Puis Doncic met les Lakers devant d'un gros tir de loin en step-back (113-112), et Wembanyama est exclu sur une nouvelle faute offensive.

Les Spurs avaient les lancers-francs de la prolongation

La dernière minute se transforme en concours de lancers-francs, et après une claquette de Kelly Olynyk, les Lakers se retrouvent avec une remise en jeu, à 1.2 seconde de la fin, pour valider leur victoire. Sauf que Smart marche sur la ligne, et il rend la balle aux Spurs !

Sur la dernière possession, LaRavia fait faute sur Julian Champagnie qui a les lancers pour arracher la prolongation. Sauf qu'il rate le premier, puis forcément le second volontairement, et les Lakers s'imposent 118-116 !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Wembanyama en difficulté. Sans surprise, les Lakers avaient regardé la rencontre Suns – Spurs, et “Wemby” a encore été gêné, voire étouffé. Le Français n'a pas eu son impact de la première semaine, et il termine cette rencontre avec 19 pts à 5 sur 14 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre, 5 balles perdues et 6 fautes…

– Jeremy Sochan, Kelly Olynyk et Lindy Waters III font leurs débuts. A l'infirmerie depuis le début de saison, les trois joueurs ont joué pour la première fois en 2025-2026. Sochan s'est montré très en jambes (16 points), tandis que Waters III a apporté une rotation extérieure bienvenue suite à la blessure de Dylan Harper.

– Et de cinq pour les Lakers. Toujours privés de LeBron James, les Lakers sont bien installés à la 2e place de leur conférence avec 7 victoires pour 2 défaites. Cette nuit, ils remportent une 5e victoire de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.