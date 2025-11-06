En triple-double, Russell Westbrook porte les Kings face aux Warriors !

Stephen Curry, Jimmy Butler, et Draymond Green ménagés, les jeunes Warriors saisissent cette opportunité pour briller en début de match. Le duo Jonathan Kuminga (24 points, 9 rebonds) – Will Richard (30 points) marquent 23 des 32 points de Golden State alors que les Kings, privés eux de Domantas Sabonis et Zach LaVine, perdent huit ballons pour se retrouver à -12 (32-20).

Avec DeMar DeRozan (25 points) et Dennis Schroder à 4/13 aux tirs, les Kings s'en remettent au duo Russell Westbrook – Drew Eubanks pour rester en embuscade (50-44). Moses Moody (28 points) et Jonathan Kuminga relancent alors leur équipe mais les Warriors ratent le coche. Trois ballons perdus et un lay-up manqué en contre-attaque permettent à Malik Monk (21 points) et Sacramento de finir la mi-temps avec le vent en poupe (62-57).

Russell Westbrook et DeMar DeRozan changent la donne

Le momentum reste côté Kings au retour des vestiaires. Westbrook et DeRozan vont chercher des points sur la ligne des lancers-francs et quatre points de suite de Nique Clifford donnent l'avantage à Sacramento pour la première fois depuis la deuxième minute du match (67-66). Golden State répond alors par trois 3-points de suite de Kuminga, Moody, et Richard mais les Kings dominent la fin du quart-temps. Jonathan Kuminga écope de sa 5e faute, les Warriors enchainent les ballons perdus et les fautes, et le duo DeMar DeRozan – Malik Monk met Sacramento à +7 (92-85).

Les jeunes Dubs semblent à deux doigts de craquer mais Moses Moody lance un 13-2, terminé par un nouveau tir primé de Will Richard pour remettre Golden State devant au score avec six minutes à jouer (103-102) ! C'est le moment choisi par Dennis Schroeder (18 points) pour se réveiller.

Le MVP de l'Euro marque trois 3-points de suite et Sacramento passe un 11-0 à son adversaire en deux minutes (115-104) ! Les Warriors reviennent à une possession avec 50 secondes à jouer grâce à un 10-2 mais Jonathan Kuminga négocie mal la balle d'égalisation et les Kings finissent par l'emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L'expérience des Kings fait la différence. Malmenés en première mi-temps, les Kings s'en sont remis à leurs vétérans pour aller chercher la victoire. L'intensité et le triple-trouble de Russell Westbrook ont changé la physionomie du match, en particulier ses rebonds offensifs en dernier quart-temps. DeMar DeRozan a trouvé son rythme en allant provoquer faute après faute en troisième quart temps et neuf lancers francs. Dennis Schroder a pris feu dans les cinq dernières minutes, y marquant 13 de ses 18 points.

– Les jeunes Warriors sur courant alternatif. Malgré la défaite, Steve Kerr peut être satisfait des 30 points, 7 rebonds, et 5 3-points de Will Richard pour la première titularisation de sa carrière, des 28 points de Moses Moody, des 24 points et 9 rebonds de Jonathan Kuminga, et du quasi triple-double de Brandin Podziemski. Par ailleurs les neuf ballons perdus des deux derniers nommés, dont quatre en troisième quart-temps ont permis aux Kings d'inverser la tendance.

– Maxime Raynaud solide. En l'absence de Domantas Sabonis, l'anien de Stanford a bénéficié de 15 minutes de temps de jeu. Le Français a marqué 6 points et pris 3 rebonds, et a été solide des deux côtés du terrain. Son coach a toutefois limité son temps de jeu en deuxième mi-temps au moment où les Kings ont réussi à prendre le contrôle du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.