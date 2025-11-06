Nikola Jokic triplement trop fort pour le Heat

Décidément, les années passent et le Heat ne parvient toujours pas à freiner Nikola Jokic, et plus généralement à gagner face aux Nuggets. Pour la 11e fois de suite en saison régulière, les Nuggets ont imposé leur loi, méthodiquement, face à un Heat certes privé très tôt de Bam Adebayo, touché au pied.

Denver a frappé fort d’entrée, surprenant tout son monde avec une défense en zone dès la première possession. Une stratégie rare pour contrer la nouvelle attaque du Heat, axée sur les pénétrations et la vitesse. Miami s’en est d’abord bien sorti grâce à Norm Powell, adroit derrière l’arc, pour prendre 7 points d'avance (27-20).

Et puis, les rotations ont pris le relais, et le plan de jeu des Nuggets a vite fait effet : la raquette bouchée, les drives sont devenus de plus en plus compliqués pour Miami. Avec un beau passage de Tim Hardaway Jr, auteur d'un 3-points au buzzer, les Nuggets ont alors pris la main : 36-33 après douze minutes.

Jokic s'occupe de tout

Nikola Jokic a ensuite pris le contrôle total, distribuant le jeu à sa guise et profitant de la sortie de Bam Adebayo pour faire ce qu’il voulait. Malgré un pourcentage médiocre à 3-points, Denver a dominé à l’intérieur (28 tirs dans la peinture à la mi-temps, contre 13 pour Miami) pour mener 68-60 à la pause.

Sans Adebayo au retour des vestiaires, Miami a tenté de résister avec Jaime Jaquez Jr. (21 pts) et Andrew Wiggins (22 pts), agressifs contre la zone, mais Denver a continué de dérouler, implacable. Même quand le Heat recollait un peu au score (82-77), Nikola Jokic remettait tout le monde d’accord, reprenant le contrôle dès son retour sur le parquet. Résultat, un 10-0 pour prendre 15 points d'avance (92-77).

Même scénario dans le 4e quart-temps avec un Heat qui se rapproche à -8 dans la dernière minute, avant que Jamal Murray ne valide le succès des Nuggets aux lancers-francs (122-112).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Jokic reprend sa série… Le triple MVP termine avec 33 points, 15 rebonds et 16 passes, pour un 5e triple-double depuis le début de saison. Tout semble tellement simple avec lui qu'il s'agisse de partir en drive pour enfoncer son défenseur jusqu'au cercle, ou pour distribuer le jeu.

– Denver en bête noire. En saison régulière, le Heat n'a plus gagné face aux Nuggets depuis le 1er août 2020, et c'était dans la “bulle” d'Orlando. Une série de 11 revers d'affilée au total, et si on ne prend compte que des rencontres à Denver, Miami n'y a plus gagné depuis 2016 !

– Inquiétude pour Bam Adebayo. Plus que la défaite, le Heat retient surtout la sortie sur blessure d'Adebayo, touché au pied gauche. C'est sur un main-à-main en mouvement que le pivot All-Star perd l'équilibre et il se tord le pied. A priori, ce n'est pas une entorse de la cheville, et après la rencontre, le joueur a annoncé qu'il allait passer des examens.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.