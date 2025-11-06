Face aux Wolves, les Knicks restent intouchables à domicile

Tandis que les Wolves retrouvaient Anthony Edwards, les Knicks, eux, démarraient difficilement la rencontre. Pendant plus de quatre minutes, ils ne trouvent pas le chemin du panier, manquant six tirs de suite. Ensuite, tout va mieux et la machine se met en place.

En face, ce n'est pas l'arrière qui brille mais l'ancien de New York, Julius Randle (28-26). Les deux formations font très bien circuler le ballon et la partie est plaisante. Ce sont les troupes de Chris Finch qui frappent le plus fort en deuxième quart-temps, avec un Donte DiVicenzo adroit à 3-pts et un 14-0 (54-58).

La réponse des Knicks arrive après la pause, avec un 10-0 et un apport très précieux des rebonds offensifs. Mitchell Robinson fait du dégât et c'est Anthony Edwards qui limite la casse en troisième quart-temps. New York a clairement pris les commandes (94-86).

Ce qui se confirme en dernier acte, les Wolves étant incapables de stopper l'hémorragie en défense. Mike Brown et ses joueurs s'imposent donc logiquement 137-114 et signent ainsi une troisième victoire de suite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le retour d'Anthony Edwards. Après avoir manqué quelques matches, le All-Star était de retour. Il a été moyen, ni bon ni mauvais. Ni bon parce que maladroit (5/13 au shoot, 3 ballons perdus), ni mauvais parce que ses 15 points et 5 passes en 28 minutes ne peuvent être écartés et qu'il n'a clairement pas été transparent. Un match de reprise donc, où il n'a pas forcé.

– Le rebond offensif et le banc à New York. Avec 21 rebonds offensifs, les Knicks ont fait mal aux Wolves dans ce domaine. Cela a offert 31 points sur seconde chance à Karl-Anthony Towns et compagnie. Le meilleur dans l'exercice ? Mitchell Robinson avec 9 prises ! On peut aussi ajouter que les remplaçants de New York ont pesé : Josh Hart avec 18 points, Miles McBride avec 14 unités.

– Les Knicks restent invaincus au Madison Square Garden. Cette troisième victoire de suite est surtout la cinquième à domicile en cinq matches depuis le début de saison pour New York. Une bonne nouvelle alors que les quatre prochaines rencontres se joueront encore au Garden.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.