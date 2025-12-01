Jalen Johnson (41 points) vole la vedette à Tyrese Maxey (44 points)

Jusqu’où iront ces Hawks ? Alors que Philadelphie pouvait enfin présenter son trio tant attendu Maxey-George-Embiid, Atlanta est venu gâcher la fête, s’imposant au bout du suspense après deux prolongations ! Aux côtés d’un Nickeil Alexander-Walker toujours aussi bluffant (31 points à 6/11 au tir) et d’un Dyson Daniels proche du triple-double (17 points, 9 rebonds, 8 passes), c’est encore Jalen Johnson qui a été étincelant, terminant la rencontre à 41 points, 14 rebonds, 7 passes décisives, et deux prolongations durant lesquelles il s’est illustré par son sang-froid et son efficacité !

Les Sixers avaient réussi à garder le cap en première mi-temps, notamment grâce aux relais de Quentin Grimes sur le tir extérieur pour accompagner les offensives de Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid, alignés ensemble pour la première fois de la saison (58-57).

Les deux quart-temps ont également montré qu’il allait falloir se battre pour distancer cette coriace équipe d’Atlanta, à l’image de ses lieutenants Dyson Daniels, Mouhamed Gueye, Onyeka Okongwu et Nickeil Alexander-Walker.

Zaccharie Risacher s’est également montré, avec un 3-points avant la pause puis deux paniers, dont un dunk au retour des vestiaires. Mais Philly avait encore la main, notamment suite à un 13-1 marqué par un 2+1 de Tyrese Maxey et un Quentin Grimes toujours aussi explosif (84-75). Tout a basculé lors du quatrième quart-temps, qui a permis aux Hawks de répondre par un 13-0 !

Dyson Daniels loupe une première balle de match

Dans l’embarras suite à un nouveau 3-points de Keaton Wallace (91-99), les Sixers ont réussi à sauver les meubles grâce à un 3-points de Paul George et à un effort dément de Tyrese Maxey, qui a enchaîné trois paniers avec la faute en prime pour relancer la fin de match (105-108). Dos au mur, le meneur des Sixers a ensuite trouvé Quentin Grimes à 3-points avant de planter le panier de l’égalisation, également derrière l’arc, sur un « catch-and-shoot » suite à un rebond offensif de Paul George (115-115). Dyson Daniels a eu une occasion rêvée de tuer le match sur le buzzer, mais son lay-up ligne de fond a roulé sur le cercle, offrant une prolongation aux fans de la Xfinity Mobile Arena !

Tyrese Maxey a encore tout tenté, entre sa passe décisive pour le 3-points de Jared McCain ou son floater pour répondre au panier de Dyson Daniels (126-124), mais il a raté les deux lancers de la gagne au pire moment.

Dans la foulée, Jalen Johnson ne s’est pas fait prier pour convertir les siens et égaliser à 126-126 à 0,3 seconde de la fin. La deuxième prolongation aura finalement été la bonne pour Atlanta, qui a surfé sur l’adresse extérieure de Nickeil Alexander-Walker et de Jalen Johnson, auteur de deux paniers coup sur coup qui ont sifflé la fin de la récré. L’ailier a délivré une dernière passe pour Dyson Daniels afin de tuer le suspense, et les Hawks ont pu savourer leur victoire, 142 à 134 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les deux lancers manqués de Tyrese Maxey. C’est un peu cruel, tant le meneur a encore tout donné pour essayer d’aller chercher la victoire. Malgré tout, les victoires se jouent dans les détails, et ces deux lancers manqués à 126-124 à moins de cinq secondes de la fin de la prolongation, c’est tout simplement de l’ordre de la faute professionnelle. Autre paradoxe, s’il a permis à Philly d’arracher la première prolongation d’un tir à 3-points, sa soirée aura été accompagnée par sa maladresse chronique de loin tout au long du match, à 2/13 dans l’exercice. Comme quoi ça peut ne pas suffire de scorer plus de 40 points…

– Le final de Jalen Johnson. L’ailier n’en finit plus de nous étonner… Même s’il était déjà très prometteur avant, l’absence de Trae Young lui a permis d’élever son niveau et de montrer qu’il faisait mieux que tenir la route. Les résultats sont là avec une 13e victoire et une nouvelle démonstration en fin de match, que ce soit sur ces deux lancers sous une énorme pression pour arracher une deuxième prolongation, ou ses deux paniers à 3-points qui ont suivi, en mode climatiseur…

– Le retour encourageant de Joel Embiid. Le pivot des Sixers n’avait plus joué depuis le 8 novembre et son retour sur les parquets est évidemment une bonne nouvelle. On le sent toujours sur la retenue, dans un style un peu plus soft que celui qui enfonçait ses adversaires par sa domination physique. Le reverra-t-on un jour à ce niveau ? La question demeure. Ses premiers pas après trois semaines loin des parquets sont en tout cas une bonne nouvelle, avec 18 points à 6/14 au tir et 4 rebonds en 30 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.