L’infatigable Moussa Diabate n’est pas rassasié de rebonds

Doc Rivers ne l’avait pas oublié. « On le savait ce soir, avec ce gamin, c’est un excellent rebondeur offensif », déclarait le coach des Bucks plus tôt en novembre au moment d’affronter les Hornets. Le « gamin » en question n’est autre que Moussa Diabate.

« Il avait déjà pris 10 rebonds offensifs contre nous l’an dernier, et il l’a refait ce soir. Il a été phénoménal », qualifiait carrément le technicien, dont l’équipe s’était inclinée face à Charlotte, perdant notamment la bataille du rebond. Le meilleur aspirateur de ballons ce soir-là ? Le Français, avec 13 prises dont… 8 offensives.

C’est dire si le Français commence à se faire un nom en la matière au sein de la Grande Ligue. Les chiffres sont là pour démontrer à quel point il excelle dans ce secteur. Avec 4.1 rebonds offensifs par rencontre, en 23 minutes, le joueur des Hornets occupe la 4e place au classement des joueurs les plus prolifiques dans le domaine. Seul Steven Adams, leader de cette hiérarchie (5), fait mieux avec un temps de jeu plus limité (22 minutes).

Aller à chaque bataille

Entre les deux hommes, on trouve Donovan Clingan et Jalen Duren, tous les deux titulaires dans leur équipe respective. En prenant quasiment autant de rebonds défensifs, le Français flirte ainsi avec le double-double de moyenne cette saison avec 10 points et 8.3 rebonds. La clé de son sens du rebond ? Batailler à chaque occasion.

« Plus tu y vas souvent, plus tu as de chances de l’avoir. Je n’essaie pas vraiment de trop lire la trajectoire. Je pense que ça peut faire trop réfléchir. La plupart du temps, j’essaie de pousser mon gars sous le panier, si je peux. Sinon, j’essaie simplement de bouger et de trouver de nouvelles façons d’aller au ballon le plus vite possible. Au final, je pense que ça se joue surtout au temps de réaction et au fait d’être prêt », livre-t-il.

Une façon de faire et la mentalité qui l’accompagne, que son coach juge rare. « Moussa est tellement infatigable, tellement compétitif. Il veut trouver un moyen de donner une possession supplémentaire à notre équipe, d’influencer le match. Il comprend ce que ça fait au moral de l’équipe adverse quand, encore et encore, il attaque le rebond. Donc oui, il fait partie des meilleurs en NBA. J’adore l’altruisme que ça implique », salue Charles Lee.

Les adversaires doivent s’adapter

Car cette nouvelle occasion de marquer générée, son intérieur peut se la réserver pour lui-même et finir au cercle. Mais il peut aussi ressortir la balle pour des tirs à 3-points de ses partenaires. Il faut croire que son activité inspire toute son équipe, car celle-ci compte parmi les meilleures formations de la ligue en matière de rebond, offensif et défensif, au niveau des stats avancées.

Reste que Moussa Diabate, qui pourrait se rapprocher des records de franchise détenus par Larry Johnson, semble être désormais la cible à surveiller pour les équipes adverses au moment de récupérer le cuir.

« Les équipes se concentrent beaucoup plus sur le fait de vraiment m’empêcher d’être dans l’action. Elles vont soit jouer avec deux intérieurs, soit mettre de la taille sous le panier pour s’assurer que tout le monde puisse aller au rebond. C’est comme ça en ce moment, et je dois m’adapter », constate le Français.

Malgré ce contexte nouveau, le joueur de 23 ans veut poursuivre sa collecte : « J’essaie vraiment de donner le maximum à chaque petite action. Je fais confiance à ma condition physique et à ma volonté pour y parvenir. J’espère que (ces chiffres) continueront d’augmenter, mais je ne suis pas encore satisfait. »

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 17 23:11 65.3 70.8 4.1 4.2 8.3 1.2 2.4 0.5 0.8 1.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.