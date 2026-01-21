Une longue absence pour Steven Adams ?

C’est peu dire : Steven Adams n’est pas le genre à surjouer la douleur. Alors quand le pivot néo-zélandais s’est écroulé dimanche face aux Pelicans, le staff médical des Rockets a tout de suite compris que c’était sérieux. Sur l’action, il tente de contester Zion Williamson dans les airs, mais retombe mal sur sa cheville gauche.

Resté de longues secondes au sol avant d’être escorté vers les vestiaires, l’intérieur devait passer des examens complémentaires lundi. Le verdict est tombé : entorse de la cheville gauche de grade 3, soit le pire niveau possible et sa durée d’indisponibilité n’a pas encore été communiquée. Même si on parle dans ces cas de deux à trois mois !

« Il s’est sacrément tordu la cheville… Je ne pense pas qu’il sera de retour avant un bout de temps », a soufflé Ime Udoka, qui s’était pourtant montré plus optimiste à chaud, craignant d’abord pour le tibia ou le genou.

C’est un vrai coup dur pour Houston car Steven Adams occupe une place importante dans la rotation d’Ime Udoka, bien au-delà des stats : présence au rebond, écrans, impact physique, travail de l’ombre…

Seule (petite) consolation : la victoire acquise face aux Spurs a coïncidé avec le retour sur les terrains de Tari Eason, absent lors des cinq derniers matchs — lui aussi touché à la cheville. Son énergie et sa polyvalence ne seront pas de trop pour absorber, au moins en partie, l’absence de Steven Adams car celle-ci risque d’être longue.

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 14:47 50.3 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25:18 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25:11 61.3 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30:44 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 32:43 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33:22 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 26:40 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NO 58 27:40 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26:18 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 26:59 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 58 13:41 54.5 0.0 46.2 2.9 2.8 5.6 1.1 1.0 0.4 0.9 0.5 3.9 2025-26 HOU 32 22:49 50.4 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.7 0.7 1.1 0.6 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.