En mode sniper, Jabari Smith Jr fait plier les Pelicans !



La lutte pour le Top 6 à l’Ouest est plus relevée que jamais et les Rockets n’ont pas l’intention de lâcher ! À domicile, face aux derniers de la classe, les hommes d’Ime Udoka ont dû batailler ferme pour s’imposer 119-110 et préparer au mieux l’affrontement à venir face aux Spurs, même s’il se fera sans Steven Adams, visiblement touché assez sérieusement à la cheville gauche. La rencontre a surtout permis à Jabari Smith Jr de refaire le plein de confiance avec son meilleur match en carrière à 32 points, mais aussi son record en carrière à 3-points, à 7/13, après avoir particulièrement souffert dans cet exercice ces dernières semaines.

Les Pelicans ont fait mieux que résister en première mi-temps. Il a en effet fallu un grand Jabari Smith Jr, aux côtés de Kevin Durant, pour maintenir les Rockets en tête (49-48). Autour de Zion Williamson, New Orleans a su trouver de bons relais, entre Trey Murphy III, Saddiq Bey et Derik Queen, pour tenir la distance. Les Texans ont finalement aligné un 15-6 avant la pause afin de prendre leurs distances et virer à +10 à l’heure du repos, grâce à un Amen Thompson plus déterminé que jamais, à l’image de ses trois paniers et de ses services pour le panier d’Alperen Sengun puis le 3-points de Josh Okogie (64-54).

Kevin Durant, légende parmi les légendes

Alperen Sengun a apporté sa contribution au retour des vestiaires pour maintenir Houston sur la bonne voie, bien accompagné par les dunks saignants du tandem Thompson-Durant. Mais New Orleans a su rester en vie, grâce à un Trey Murphy III qui a tenu son équipe à bout de bras en scorant 12 points dans le troisième quart-temps, dont deux flèches à 3-points, pour maintenir un semblant de suspense à l’entrée du dernier acte (87-80).

C’est finalement sur un 11-0, marqué par deux paniers à 3-points de Jabari Smith Jr, que les Rockets ont assuré la victoire (104-90). La révolte portée dans la foulée par Jordan Poole et Yves Missi n’a pas suffi à inverser le rapport de force, et Houston a fini par s’imposer 119-110, après avoir vu Kevin Durant dépasser Dirk Nowitzki au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la ligue, depuis la ligne des lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Steven Adams se tord de douleur… Le pivot néo-zélandais n’est pas du genre à faire du cinéma et semblait particulièrement déguster après s’être retrouvé au sol en début de quatrième quart-temps. Après avoir sauté pour essayer de contester le lay-up de Zion Williamson, le poste 5 des Rockets est mal retombé, se tordant la cheville gauche. Son état de souffrance laisse craindre le pire…

Jabari Smith Jr a (enfin) réglé la mire. Le poste 4 avait été inquiétant depuis le début de l’année 2026 en termes d’adresse à 3-points puisqu’il avait rendu un inquiétant 13/58 avant ce match, soit moins de 23% de réussite ! Cette rencontre face aux Pelicans lui a permis de remettre les choses au clair avec un joli 7/13 à 3-points, son nouveau record en carrière, pour alimenter ses 32 unités (à deux points de son record en carrière). Ses deux tirs lointains au début du “money-time” ont également été précieux pour distancer définitivement New Orleans.

Kevin Durant dépasse Dirk Nowitzki. Que ce fut laborieux ! A 5/18 au tir, KD a sans doute laisser la gamberge prendre le dessus alors qu’il se rapprochait du record de Dirk Nowitzki, 6e meilleur marqueur de l’histoire de la ligue jusqu’à cette nuit. Après avoir finalement égalé le record de l’Allemand en toute fin de match, Kevin Durant a enchaîné quelques bourdes, en se faisant contrer sur une tentative de floater puis en ratant une passe lobée et enfin un tir à mi-distance qu’il rentre habituellement les yeux fermés. C’est finalement aux lancers-francs qu’il a dépassé la légende des Mavs en scorant ses 31 561 et 31 562e points en carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.