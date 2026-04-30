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Toujours pas de Kevin Durant pour le Game 6…

Publié le 30/04/2026 à 15:04 Twitter Facebook

Privés de Kevin Durant, les Rockets ont forcé un Game 6 face aux Lakers et rêvent toujours d’un exploit inédit après avoir été menés 0-3. Ils devront le réaliser sans KD.

Kevin DurantLes Rockets viennent de forcer un Game 6 à domicile, sans Kevin Durant. Et c’est toujours sans KD que la troupe d’Ime Udoka va tenter d’arracher un ultime Game 7 dans ce premier tour face aux Lakers.

Gêné par une contusion au genou et une entorse de la cheville, le sixième meilleur marqueur de l’histoire NBA ne sera en effet toujours pas en tenue demain soir, au Toyota Center. Il n’est même pas certain qu’il puisse revenir pour un éventuel Game 7, puisqu’il aurait encore besoin d’une semaine pour pleinement récupérer, selon ESPN…

C’est donc sans le double MVP des Finals que Houston va tenter de réussir ce qui n’a encore jamais été réalisé dans l’histoire de la Grande Ligue, à savoir remporter une série après avoir été mené 0-3.

Mais les Rockets ont pour eux l’insouciance de la jeunesse, alors que le cinq majeur utilisé par Ime Udoka lors des trois derniers matchs (Tari Eason, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun, Reed Sheppard, Amen Thompson) est devenu le groupe de titulaires le plus jeune à avoir remporté un match de playoffs, avec 23,3 ans de moyenne d’âge !

Auparavant, le record appartenait au Thunder de Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams et Chet Holmgren, vainqueur face aux Pelicans, le 21 avril 2024, avec une moyenne d’âge de 23,5 ans.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3
2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3
2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1
2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7
2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0
2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1
2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0
2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4
2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2
2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1
2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4
2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0
2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9
2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9
2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7
2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0
2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1
2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6
2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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