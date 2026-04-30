Toujours pas de Kevin Durant pour le Game 6…

Les Rockets viennent de forcer un Game 6 à domicile, sans Kevin Durant. Et c’est toujours sans KD que la troupe d’Ime Udoka va tenter d’arracher un ultime Game 7 dans ce premier tour face aux Lakers.
Gêné par une contusion au genou et une entorse de la cheville, le sixième meilleur marqueur de l’histoire NBA ne sera en effet toujours pas en tenue demain soir, au Toyota Center. Il n’est même pas certain qu’il puisse revenir pour un éventuel Game 7, puisqu’il aurait encore besoin d’une semaine pour pleinement récupérer, selon ESPN…
C’est donc sans le double MVP des Finals que Houston va tenter de réussir ce qui n’a encore jamais été réalisé dans l’histoire de la Grande Ligue, à savoir remporter une série après avoir été mené 0-3.
Mais les Rockets ont pour eux l’insouciance de la jeunesse, alors que le cinq majeur utilisé par Ime Udoka lors des trois derniers matchs (Tari Eason, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun, Reed Sheppard, Amen Thompson) est devenu le groupe de titulaires le plus jeune à avoir remporté un match de playoffs, avec 23,3 ans de moyenne d’âge !
Auparavant, le record appartenait au Thunder de Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams et Chet Holmgren, vainqueur face aux Pelicans, le 21 avril 2024, avec une moyenne d’âge de 23,5 ans.
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|OKC
|80
|34:36
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.4
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|38:59
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10
|OKC
|82
|39:30
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11
|OKC
|78
|38:57
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12
|OKC
|66
|38:35
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13
|OKC
|81
|38:30
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14
|OKC
|81
|38:33
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15
|OKC
|27
|33:49
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16
|OKC
|72
|35:48
|50.5
|38.7
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17
|GS
|62
|34:32
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18
|GS
|68
|34:11
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19
|GS
|78
|34:38
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21
|BKN
|35
|33:03
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22
|BKN
|55
|37:13
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23
|BKN
|39
|35:58
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23
|PHO
|8
|33:38
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.3
|2.5
|1.3
|26.0
|2023-24
|PHO
|75
|37:13
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25
|PHO
|62
|36:32
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
|2025-26
|HOU
|78
|36:25
|52.0
|41.3
|87.4
|0.5
|4.9
|5.5
|4.8
|1.8
|0.8
|3.2
|0.9
|26.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.