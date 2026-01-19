Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur de l’histoire

Le Toyota Center a été le théâtre d’un super moment à l’issue de la rencontre remportée 119-110 par les Rockets face aux Pelicans. Sur la ligne des lancer-francs, à 15 secondes de la fin du match, Kevin Durant a officiellement dépassé Dirk Nowitzki au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la ligue. Sorti ensuite sous les ovations du public, KD se retrouve désormais seul sixième, avec 31 562 points au compteur !

Un accomplissement qui valait bien un hommage dès la fin du match, même si celui-ci provenait de la légende de la franchise « ennemie » des Mavericks ! L’intérieur allemand a débuté son intervention sur grand écran en rappelant son admiration devant ce qui avait fait la singularité de KD depuis le début de sa carrière, au point d’être devenu un attaquant de référence dans l’histoire de ce sport.

« Je ne suis pas super content de le voir me dépasser ! Plus sérieusement, pour moi, c’est l’un des shooteurs les plus purs et fluides que le basket ait jamais vu. Un joueur de 2m10 avec le vrai jeu d’un arrière », a-t-il résumé. « Que ce soit la palette de tir, en sortie de dribble, en déséquilibre… Il n’y a pas vraiment grand-chose que tu puisses faire pour le stopper en un-contre-un. Il arrive toujours à se procurer un bon tir. C’est juste qu’il est tellement talentueux, tellement long. Sa carrière a été incroyable à suivre. Comme je l’ai dit, c’est l’un des plus purs scoreurs que ce jeu ait jamais vu. Donc bravo KD, continue comme ça, pour essayer de grappiller encore quelques places ! »

Passage de témoin… avant Michael Jordan

Malgré une soirée difficile au tir (5/18), Kevin Durant a eu de quoi se consoler, entre ses 8 passes décisives, la victoire et bien sûr ce nouveau palier qui fait de lui le sixième meilleur scoreur de l’histoire.

Si les Rockets avaient décidé de marquer le coup, c’est aussi parce que la franchise de Houston savait l’impact queDirk Nowitzki a pu avoir sur sa carrière.

« Ça signifie beaucoup », a confirmé KD à sa sortie du terrain. « Dirk est un joueur que j’ai admiré, face à qui j’ai joué. Je le regardais tous les jours. Donc je suis reconnaissant d’être parmi ces grands joueurs. Et de battre son record à la maison, c’était incroyable, je remercie le public pour m’avoir témoigné son amour depuis les tribunes. C’est une bonne victoire, on veut continuer comme ça, on a gros match à venir ».

Avant Dirk Nowitzki, c’est Wilt Chamberlain et ses 31 419 points qui avaient dû lui céder le passage.

« Le respect que tu obtiens de tes pairs, c’est le plus important pour moi. Pour avoir joué contre lui, l’avoir décortiqué en vidéo, et essayé de piquer certains de ses trucs qu’il faisait à l’entraînement… Je suis juste reconnaissant d’être là avec ces grands joueurs. Dirk était l’un de mes joueurs préférés, c’était un super message », a-t-il ajouté. « Sixième meilleur scoreur de l’histoire, c’est fou. Je n’ai jamais pensé que j’en arriverais là. Je dois continuer maintenant. »

La prochaine étape pour intégrer le Top 5 ? Michael Jordan et ses 32 292 points ! Au rythme actuel de l’ailier de 37 ans, ça pourrait arriver dans une trentaine de matchs, et donc cette saison…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 37 36:31 51.6 40.4 88.7 0.4 5.0 5.4 4.5 2.1 0.7 3.0 1.0 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.