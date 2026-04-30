Les Rockets surprennent encore les Lakers pour rester en vie !

Toujours dos au mur et toujours sans Kevin Durant, les Rockets se rendaient à Los Angeles pour tenter de rester en vie face aux Lakers. Sur un panier à 3-points servi par LeBron James (25 points, 7 passes décisives), Marcus Smart ouvre le score. Le meneur se montre lors des premières minutes avec un deuxième panier primé avant d’envoyer Deandre Ayton (18 points, 17 rebonds) au «alley-oop» (12-9).

À cinq minutes de la fin de ce premier quart-temps, Austin Reaves retrouve les parquets après quasiment un mois d’absence. Sur un de ses premiers ballons, il trouve Deandre Ayton avant d’enchaîner avec un long tir de loin. Le numéro 15 boucle le premier acte avec une passe lobée pour LeBron James. De l’autre côté du terrain, Tari Eason (18 points, 5 passes) répond avec un 2+1 (28-21).

Maladroits en début de match, les Rockets finissent par régler la mire pour combler leur retard. Dorian Finney-Smith et Jabari Smith Jr. (22 points, 7 rebonds, 3 passes) décochent chacun des flèches derrière l’arc et Houston recolle à un point (28-27). Les hommes d’Ime Udoka finissent par prendre les commandes après un nouveau panier primé de Reed Sheppard (35-34). Si les Lakers restent au contact, ils ne parviennent pas à stopper les attaques texanes pour repasser devant (51-47).

Reed Sheppard sonne le glas des Lakers

Après avoir terminé la première mi-temps avec un tir de loin, Tari Eason débute la deuxième en étant oublié sous le cercle. L’ailier profite ensuite du mauvais repli défensif des Californiens pour se retrouver ouvert derrière l’arc (59-51). Pour tenter de revenir, les Lakers comptent sur LeBron James, mais Houston répond par l’intermédiaire d’Alperen Sengun (65-60).

Pour conclure ce troisième quart-temps, LeBron James trouve Jake LaRavia sous le cercle. L’ailier se montre aussi en défense en allant contrer Amen Thompson (76-67). Une action qui ne perturbe pas le frère d’Ausar puisqu’il débute le dernier acte avec un tir lointain et il est suivi par Jabari Smith Jr. (82-69).

Pour voir les Lakers revenir, il faut attendre les dernières minutes du match. Les locaux passent un 11-1 conclu par LeBron James et recollent à trois longueurs (88-85). Cependant, Reed Sheppard calme l’incendie d’abord à mi-distance avant de chiper un ballon des mains de LeBron James pour aller finir en contre-attaque (92-85).

Malgré un nouveau retour à trois points dans les dernières secondes, les Lakers ne passent pas devant et s’inclinent 99-93 devant leur public. Houston reste en vie et pourra arracher un Game 7 en cas de victoire ce vendredi dans le Texas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Austin Reaves retrouve les parquets. Blessé aux obliques depuis le 2 avril, Austin Reaves est entré en jeu au milieu du premier quart-temps. Acclamé par la Crypto.com Arena, le meneur apporte immédiatement à l’attaque de Los Angeles. Deandre Ayton et LeBron James profitent de ses passes pendant qu’il tente de se mettre en rythme avec quelques paniers. Malheureusement pour les Californiens, le meneur n’arrive pas enchaîner et termine la rencontre avec 22 points à 4/16 au tir.

Les Lakers en manque de réussite. Austin Reaves n’a pas été le seul joueur des Lakers maladroit. L’effectif de JJ Redick n’a pas réussi à régler la mire à l’image d’un Luke Kennard décevant. Los Angeles boucle la rencontre avec 42 % de réussite au tir et seulement 26 % derrière l’arc. Pour pallier cette maladresse, les Californiens ont pu compter sur Deandre Ayton. Le pivot termine la rencontre avec 17 rebonds, dont 10 offensifs afin d’offrir des secondes chances à ses coéquipiers. Malheureusement, les tirs lointains ratés dans la dernière minute ont eu raison des Lakers.

Les Rockets arrachent un Game 6. Après un début de match compliqué, notamment à 3-points avec un 1/8 dans l’exercice lors des premières minutes, les Rockets ont rapidement corrigé le tir. Tari Eason a continué sur la lancée de son Game 4 avec 18 points tandis que Jabari Smith finit meilleur marqueur de son équipe avec 22 unités. En défense, Amen Thompson et Reed Sheppard se sont relayés pour perturber l’attaque des Lakers. Ce dernier réalise sa troisième interception dans les dernières minutes pour offrir sept points d’avance aux Rockets. Un retard que Los Angeles n’arrivera pas à combler.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.