Le réveil bienvenu de Tari Eason

« Je suis arrivé avec le sourire et le cœur léger, car chaque match, chaque jour est une nouvelle opportunité. » Voilà comment Tari Eason s’est présenté pour cette manche 4 face aux Lakers, alors que sa formation était au bord de l’élimination.

Les Rockets ont finalement obtenu leur survie, qu’ils doivent partiellement à leur ailier, titularisé pour la seconde rencontre de suite au détriment de Josh Okogie, et toujours en l’absence de Kevin Durant.

« Mis à part quelques fautes loin du ballon, il fait du bon boulot pour couper les lignes de passe, repousser les réceptions, rester solide, et les obliger à marquer sur lui ou par-dessus lui plutôt que de le déborder. Il s’en sort vraiment bien. Josh était ok en début de série, mais l’envergure de Tariq apporte quelque chose de différent. […] Avec Tariq sur lui, on se sent à l’aise pour défendre en un-contre-un », décrit Ime Udoka.

« Lui » ? Un certain LeBron James qui, cette nuit, a rendu sa plus petite copie depuis le démarrage de la série : 10 points à 2/9 aux tirs et 8 ballons perdus. Comme d’autres défenseurs mobilisés sur James, Tari Eason a largement contribué à baisser sa productivité.

Son état d’esprit face à la légende d’en face ? « Rester concerné. C’est un sacré joueur, c’est LeBron James », rétorque l’ailier qui a cherché à être physique avec son adversaire, lui mettre la pression sur le ballon. « Il était vraiment concentré dès le départ. Je pouvais le voir sur son visage », remarque d’ailleurs à son propos Amen Thompson.

« La moitié de ce qu’il fait n’est pas prévue dans le plan de jeu »

Pour ne rien gâcher, Eason a également brillé en attaque avec 20 points (7/10 aux tirs), 8 rebonds et 5 interceptions – une ligne de statistiques rare pour un joueur de Houston en playoffs (seuls Hakeem Olajuwon et Chris Paul en ont fait autant) – pour 31 d’évaluation. Un apport royal pour lui qui tournait à 10.3 points (43%) et 7.3 rebonds jusqu’ici.

« La moitié de ce qu’il fait n’est pas prévue dans le plan de jeu. Il lui arrive de n’en faire qu’à sa tête, et il faut fermer un peu les yeux là-dessus, mais il est vraiment doué dans ce qu’il fait. […] L’agressivité de l’autre côté du terrain était excellente, mais ça fait plaisir de voir les tirs rentrer pour Reed (Sheppard), de voir ces gars-là se surpasser, et de voir Tariq faire ce qu’il sait faire », salue Udoka.

Ce dernier estime que son joueur, dont le jeu garde une part d’imprévisibilité, est « un perturbateur, et certaines de ses réactions instinctives et des choses qu’il fait ne s’apprennent pas vraiment. On veut que les gars suivent le plan de jeu, […] mais le plus souvent, il va faire le bon choix, dévier un ballon ou réussir une interception. Donc, Tariq reste Tariq, il faut le laisser faire ce qu’il sait faire », juge le coach.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21:33 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21:49 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24:55 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 60 25:49 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 2.3 1.2 1.4 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.