Les Lakers font le coup de la panne en attaque

LeBron James est tranquillement installé dans le vestiaire après la défaite des Lakers dans le Game 4 à Houston, à répondre aux journalistes. « La défense n’a pas été le souci dans ce match, ce fut notre attaque. On a perdu 23 ballons », indique le leader de Los Angeles. Au même moment, un bruit retentit : c’est une bouteille qui tombe d’un frigo, à côté de lui. « Un ballon perdu de plus. 24 », en rigole James.

C’est le chiffre à retenir de cette rencontre perdue par les Lakers : 23 ballons perdus, transformés en 30 points par les Texans. Si on ajoute le 5/22 à 3-pts (23%), cela fait beaucoup de handicaps à surmonter pour s’imposer face à une formation qui jouait sa survie dans cette série.

Luke Kennard et Marcus Smart n’étaient pas dedans, LeBron James pas davantage, donc les troupes de JJ Redick terminent avec 96 points.

« On savait, en commençant la série, qu’il fallait faire attention à nos possessions, ne pas en perdre trop. On a fait ça toute la soirée. Ça commence avec moi. Mes ballons perdus sont inacceptables », poursuit LeBron James, huit balles perdues dans ce revers. « On fera mieux mercredi. On sait que les rebonds offensifs pour eux et nos possessions gâchées ne sont pas de bonnes choses pour nous. »

Pas de décompression après le 3-0 ?

C’est évidemment dans des soirées comme ça que les absences de Luka Doncic et Austin Reaves se font clairement ressentir. « C’est un sacré défi, en attaque, de faire sans nos deux meilleurs marqueurs », admet le coach des Lakers, qui a vu, comme tout le monde, les ballons perdus comme une clé de la partie.

Mais au fond, les Californiens n’ont-ils pas tout simplement connu une chute de tension après la victoire du Game 3, en prolongation, qui a plié la série, leur offrant un avantage de 3-0 ? « Bien sûr que non. On n’est jamais à l’aise dans une série tant qu’elle n’est pas terminée. Personne n’est comme ça ici », répond LeBron James.

Marcus Smart aussi réfute cela, préférant mettre l’accent sur la réaction des Rockets pour expliquer cette panne offensivement. « On se donne à fond depuis trois ou quatre matches, non ? Ils sont arrivés et ont fait leur travail. On revient à Los Angeles et on verra là-bas », annonce l’ancien des Celtics.