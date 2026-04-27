Les Rockets toujours en vie !

Dans le sillage de LeBron James (10 points, 9 passes, 8 ballons perdus), les Lakers prennent encore le meilleur départ (17-13). Rapidement, la défense de Houston se met toutefois en place. Tari Eason (20 points, 8 rebonds, 5 interceptions) et Amen Thompson (23 points, 7 passes) provoquent huit pertes de balle, alors que le duo Alperen Sengun (19 points, 6 rebonds) – Reed Sheppard (17 points) termine un 13-4 qui permet aux Rockets de virer en tête en fin de premier quart-temps (26-21).

Les hommes d’Ime Udoka continuent sur leur lancée. Seul DeAndre Ayton (19 points, 10 rebonds) arrive à tirer son épingle du jeu côté Lakers, alors que ses coéquipiers ne tentent que six tirs à 3 points en première mi-temps (38-28). Amen Thompson hausse le ton et les Rockets conservent neuf points d’avance à la pause (56-47).

Les Rockets confirment

Au retour des vestiaires, rien ne change. L’attaque des Lakers ne trouve aucune réponse à la défense de Houston, et l’adresse de Reed Sheppard conclut un 12-4 qui porte les Rockets à +17 (68-51). Un temps mort de J. J. Redick ne stoppe pas l’hémorragie. Deux nouvelles pertes de balle débouchent sur un tir à 3-points de Tari Eason et un 2+1 d’Alperen Sengun (76-55) !

Les choses vont de mal en pis pour Los Angeles. Les arbitres infligent une faute flagrante 2 à DeAndre Ayton pour un coup de coude sur Alperen Sengun, synonyme d’expulsion. Dans la foulée, l’écart passe à +25 (90-65). Redick laisse LeBron James sur le terrain quatre minutes de plus pour permettre à sa star d’atteindre la barre des dix points avant d’agiter le drapeau blanc.

On retrouvera les deux équipes à Los Angeles dans trois jours pour le Game 5.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Houston a pris sa revanche. Alors qu’ils auraient pu s’écrouler après leur gros craquage du Game 3, les Rockets ont eu la force de caractère pour garder leur saison en vie. Tout est parti de leur défense. Ils ont provoqué 23 pertes de balles, limité les Lakers à 23% à 3-points, et pour la première fois des playoffs, LeBron James a fait son âge. Jabari Smith Jr. (16 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) et Reed Sheppard (17 points, 4/7 à 3-points) se sont rachetés.

Les Lakers ont perdu leur main chaude. Avec 46% de réussite à 3-points lors des trois premiers matchs de cette série, les Lakers sont de loin l’équipe la plus adroite des playoffs et celle qui prend le moins de 3-points (25 tentatives par match). Cette nuit, les Rockets ont continué à limiter les tentatives de leurs adversaires et Los Angeles n’a jamais trouvé son rythme. Ils ont terminé la rencontre à 5/22 de loin !

Kevin Durant de retour pour le Game 5 ? Les Rockets se sont offert un sursis en remportant le Game 4, et espèrent retrouver Kevin Durant pour le Game 5 à Los Angeles. La bonne nouvelle, c’est que les deux équipes ont deux jours de repos complets avant de se retrouver sur le parquet de la Crypto.com Arena dans la nuit de mercredi à jeudi. Touché à un genou et une cheville, le double MVP des Finals continuent sa course contre la montre avec des soins 24 heures sur 24 pour pouvoir rejoindre ses coéquipiers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.